Spiagge bianchissime, tramonti con le Eolie sullo sfondo. E poi ancora calette tra le rocce e fondali marini tutti da scoprire. La Costa degli dei offre spunti considerevoli per una vacanza all'insegnamento del mare e del relax. Nonostante le storture di una terra con tante contraddizioni e problemi atavici, il litorale vibonese si conferma tra le mete più gettonate nell’estate 2022. Già in avvio di stagione turistica città come Pizzo e Tropea hanno segnato ottimi numeri in termini di presenze. Non solo mare. Anche le Serre vibonesi stanno registrando la viva curiosità dei turisti. Il binomio bellezze naturalistiche e patrimonio storico-artistico rendono la costa quanto l'entroterra interessanti agli occhi dei visitatori sempre più alla ricerca di soggiorni in grado di arricchirà il proprio bagaglio culturale. Apprezzatissime poi le spiagge.

Pizzo

Il Castello Murat, la zona Marina, l'affaccio da piazza della Repubblica. Le tante anime di Pizzo conquistano i visitatori di ogni dove. Immancabile, così come l'assaggio dello storico tartufo gelato, la tappa presso la spiaggia di Piedigrotta e la sua chiesetta. Storia e leggenda si fondono. Secondo la tradizione il tutto nacque dalla costruzione di una piccola cappella ad opera di marinai scampati da una disastrosa tempesta. Il veliero su cui viaggiavano si inabissò ma l'equipaggio raggiunse la terra ferma. Anche il quadro della Madonna presente sulla nave raggiunge riva. Da qui la costruzione di una piccola cappella dove riporre e custodire il “miracoloso” dipinto.

Briatico e Zambrone

La spiaggia della Rocchetta è la più caratteristica del litorale. Presenta un porticciolo, barche azzurre e rosse e la Torretta, simbolo della città del mare. Adatta ai bambini, per via delle acque basse, la spiaggia sita in località Sant'Irene. Nella stessa area, lo scoglio di Ulisse meta degli amanti di snorkeling. Rappresenta una delle testimonianze di antichi vivarum romani (allevamenti). Il pesce, soprattutto tonni, veniva incanalato nei cunicoli scavati nella roccia. Quindi lavorato.

Fiore all'occhiello di Zambrone, il Paradiso del sub. Tra gli scogli una piccola perla meta preferita dei turisti più avventurieri, desiderosi di sconnettersi dal mondo.

Parghelia e Tropea

Tra le località più gettonate a Parghelia, la spiaggia Michelino. Vi si accede attraverso una scala di oltre 200 gradini. La bellezza dei panorami fa superare la fatica. Il visitatore sarà catapultato in un piccolo angolo di paradiso dove dominano l'azzurro del cielo e il turchese del mare. La spiaggia della Madonna dell'Isola non ha bisogno di presentazioni. Tropea negli ultimi decenni ha superato di gran lunga i confini nazionali. Spiagge gremite e Borgo storico in pieno boom turistico. La Perla del Tirreno conquista per le spiagge bianche, il Santuario che domina il mare, i tramonti suggestivi con vista sullo Stromboli.

Nicotera e Capo Vaticano

Vista imperdibile sulle Eolie è anche una delle caratteristiche di Nicotera che vanta un particolare affaccio sul mare oltre che una zona marina frequentatissima. Di grande interesse anche le spiaggette di Capo Vaticano. Il Belvedere dal faro racconta tutta la bellezza di un'area naturale ricchissima, selvaggia, a tratti primordiale. Spazio poi alle spiagge di Grotticelle, Praia i focu, del Tono e di Riaci. Piccoli capolavori della natura.