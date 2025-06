Ha aperto le sue porte al pubblico dopo anni, grazie alla sinergia tra Pro loco e Marina militare. Un’occasione unica per quanto hanno potuto visitarlo e affacciarsi in uno dei punti più suggestivi della costa tirrenica calabrese

Lo storico Faro di Capo Vaticano, nel Vibonese, ha aperto le sue porte per una sera. Un’occasione speciale resa possibile dalla sinergia tra Pro Loco, Marina militare italiana e del Comando marifari di Taranto. Per la prima volta dopo anni, il suggestivo Faro militare ha accolto pubblico, regalando un’esperienza unica e memorabile. Ad accogliere i numerosi visitatori, tra cui ospiti internazionali provenienti da Giappone, Stati Uniti, Germania e Inghilterra, è stato il guardiano del faro reggente Michele Maiorano.

Con passione e competenza, Maiorano ha guidato i presenti in un affascinante percorso attraverso le stanze dell’impianto, svelando le sue caratteristiche tecniche e funzionali, ma soprattutto l’inestimabile valore storico-strategico che il faro ha sempre rappresentato per la Marina e per l’intero territorio. Il focus della serata è stato proprio la ricca storia del faro, non solo un essenziale punto di riferimento per i naviganti e un simbolo di sicurezza, ma anche un vero e proprio baluardo culturale incastonato in uno dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica calabrese. Dal punto di osservazione privilegiato del faro, i partecipanti hanno potuto ammirare uno spettacolo naturale mozzafiato sul promontorio di Capo Vaticano.

Questa opportunità esclusiva, normalmente preclusa al pubblico, è stata resa possibile grazie alla straordinaria disponibilità e all’impegno della Marina militare. A rendere l’atmosfera ancora più accogliente, un delizioso rinfresco offerto dalla Pro Loco Capo Vaticano, servito a bordo di caratteristiche Apecar, ha aggiunto un tocco di autenticità e calore all’evento. Il presidente della Pro Loco, Vincenzo Paparatto, ha espresso un sincero ringraziamento alla Marina militare e al guardiano del faro per la sensibilità dimostrata nell’aprire un luogo così iconico alla cittadinanza: «È stato emozionante vedere cittadini e visitatori internazionali scoprire questo tesoro nascosto del nostro territorio – ha dichiarato Paparatto -. Eventi come questo rafforzano il legame tra la comunità e il suo patrimonio, contribuendo significativamente alla valorizzazione turistica e culturale di Capo Vaticano».