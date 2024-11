Non c'è cuore che, almeno una volta nella vita, non si sia emozionato a Natale. Sarà stato per i giochi di luce, l'aria di festa, l'attesa dei più piccoli per l'apertura dei regali, il ritorno a casa di amici e parenti nei giorni sistemati in fondo al calendario. Sarà stato per tutto questo o per una ragione più profonda che cambia di cuore in cuore.

Ciò che è certo è che a Natale, anche in Calabria, i paesi indossano il loro vestito più bello, fatto di luminarie e ghirlande, e la vita delle comunità, che assieme formano la regione, spinge la felicità a farsi largo per le strade sgombrando il campo dalla noia e dall'ordinarietà.

Dal Pollino allo Stretto sono numerose le iniziative in corso o programmate per consentire ai calabresi e ai turisti di trascorrere il mese di dicembre ed i primi giorni di gennaio in allegria e spensieratezza. Ecco alcuni dei "Villaggi di Natale" più interessanti allestiti nelle province calabresi.

Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria

Avrà la sua casa anche in riva allo Stretto. Babbo Natale si prepara a raggiungere la Calabria. Lo farà alle ore 17 di domenica 10 dicembre, accompagnato dalle sue renne, per inaugurare la sua nuova dimora. L'Osservatorio sulla 'Ndrangheta, situato in via Cava Aloi a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria, aprirà infatti le porte del villaggio di Babbo Natale. Un angolo di mondo pensato per lasciare in disparte, almeno per qualche ora, preoccupazioni e pensieri di troppo. L'area sarà arricchita da uno speciale ufficio postale, dal laboratorio degli elfi, da uno spazio per i selfie e dal mercatino di Natale. Non mancheranno poi giochi a tema e momenti di condivisione. L'iniziativa, promossa dall'associazione Antigone, darà modo ai presenti di assaggiare crispelle, tè e vin brulè.

Christmas village a Taverna di Montalto Uffugo

A Taverna di Montalto Uffugo è più facile lasciarsi trascinare dalle emozioni uniche del Natale. Il Christmas Village, dal 26 novembre scorso, offre uno dei mercatini natalizi più interessanti del Cosentino. Diverse sono inoltre le attività e le iniziative promosse per vestire di magia il borgo. L'arte e il talento dei maestri artigiani vanno incontro ai sapori della tradizione. Fino al 17 Dicembre, in piazza Nicola Canonaco, ogni giorno dalle 15 alle 21, il Christmas village è a disposizione di tutti coloro che intendono vivere fino in fondo lo spirito natalizio.

Il borgo incantato a Gerace

Che Gerace sia bella è un'oggettiva constatazione. Che durante il periodo di Natale lo sia ancora di più è un'ulteriore certezza. La comunità del reggino è pronta ad ospitare la quarta edizione invernale del "Borgo incantato". Artisti di strada, giochi di luce, spettacoli e tanto divertimento saranno i protagonisti della kermesse in programma il 28 e 29 dicembre. Un modo per attraversare i giorni tra Natale e Capodanno riempiendo gli occhi di suggestivi colori e il cuore di uniche emozioni.

Polistena Christmas Village

Tre giorni di festa, tre giorni di divertimento assicurato. Anche Polistena avrà il suo Christmas village. Dal 15 al 17 dicembre, in largo San Francesco da Paola, sarà possibile incontrare Babbo Natale, scrivergli una lettera e scattare una foto assieme. Ad arricchire il tutto, street food, mercatini, dj set, area bambini. Inoltre, nella serata del 15 dicembre, Cristiano Malgioglio sarà l'ospite d'eccezione del villaggio. Sabato 16 protagonisti saranno gli Antigua con gli Etnosound. Mentre domenica 17 sarà la volta de "Le Orme dei Pooh". Un programma ricco di iniziative pensate per andare incontro ai desideri della gente in cerca di un momento di svago sotto le stelle di dicembre.

La casa di Babbo Natale a Borgia

È a Borgia, in provincia di Catanzaro, che Babbo Natale ha voluto prendere residenza. Tra le pareti di palazzo Mazza, collocato lungo corso Mazzini, è stata inaugurata la suggestiva dimora di Santa Claus. Dal 3 dicembre, grandi e piccini hanno modo di arrendersi e consegnarsi al fascino e alla dolcezza del Natale grazie all'iniziativa promossa dall'associazione "Il Cenacolo" e dal comune di Borgia che si protrarrà fino al 5 gennaio.

Il villaggio di Natale a Cinquefrondi

Cosa c'è da aspettarsi dal villaggio di Natale a Cinquefrondi? Stand di artigianato, prodotti tipici, esibizioni musicali, balli tradizionali, esposizioni artistiche, spettacoli e molto altro. Il borgo del reggino si prepara ad attraversare il periodo natalizio con allegria e leggerezza. Appuntamento nei giorni 8, 10, 17, 24, 26 dicembre 2023 ed inoltre 1 e 6 gennaio 2024 per divertirsi e vivere a pieno le emozioni del Natale.

La casa di Babbo Natale a Soverato

In piazza Maria Ausiliatrice, di fronte il palazzo municipale di Soverato, sarà possibile incontrare Babbo Natale e consegnargli la classica letterina. All'interno del villaggio natalizio, pronto ad aprire nella Perla dello Ionio, i visitatori potranno inoltre curiosare tra le stanze della casa di Santa Claus e scattare qualche foto assieme agli elfi chiamati a rendere ancor più magica l'atmosfera di festa. Sabato 9 dicembre, dopo aver attraversato le vie principali della cittadina in provincia di Catanzaro, Babbo Natale raggiungerà piazza Maria Ausiliatrice alle 18.30 per l'inaugurazione della sua nuova casa. Musica, spettacoli e animazioni allieteranno il villaggio fino al 6 gennaio.

Il borgo incantato di Tropea

Dell'Italia è uno dei borghi più affascinanti. Tropea, in provincia di Vibo Valentia, è uno scrigno di naturali bellezze. Una comunità a picco sul mare famosa in tutto il mondo per i suoi panorami e le sue ricchezze. A Natale, da ormai qualche anno, il centro tropeano grazie ad una serie di eventi a tema e a suggestive luminarie artistiche intercetta l'interesse di migliaia di visitatori. Dal 25 novembre e fino al 6 gennaio, anche in questo 2023, il "Borgo incantato" non risparmierà di certo emozioni e divertimento.

Il Villaggio di Babbo Natale a Piano Lago

Un'enorme esposizione. Oltre 4000 mq di showroom natalizio. A Piano Lago, Mangone, presso il Toys Center situato nella zona industriale, il Villaggio di Babbo Natale presenta addobbi, oggettistica, presepi, illuminazioni da interno ed esterno, alberi di Natale, articoli da regalo. Un'atmosfera magica in cui anche i bambini possono trascorrere qualche ora in allegria grazie ad una suggestiva area di Natale pensata ed allestita appositamente per i più piccoli. Ciò che non manca è inoltre la possibilità di incontrare e lasciare la letterina direttamente a Santa Claus!

Locri On Ice

Appuntamento a Locri, in piazza dei Martiri, a partire dal 7 dicembre per l'imperdibile "Locri on ice". Street food, concerti, dj set, giochi per bambini, spettacoli, mercatini di Natale, una super pista di pattinaggio e tanto altro per riservare ai visitatori emozione e divertimento.

Winterland a Siderno

Ogni giorno un'iniziativa. A Siderno dall'8 dicembre al 7 gennaio il calendario "Winterland" torna con la sua terza edizione e non lascia neppure una giornata sprovvista di eventi. Un mese ricco di intrattenimento musicale, laboratori teatrali, iniziative sportive e culturali, saggi, presentazioni di libri e tanto altro. Non mancherà "Babbo Natale in piazza" nei giorni del 24 e 25 dicembre per la gioia dei più piccoli che potranno consegnare la propria letterina.