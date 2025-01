Dalle città d’arte ai borghi intrisi di storia e tradizioni, ogni angolo d’Italia custodisce un patrimonio unico da esplorare. Oltre le mete più celebri, il viaggio si trasforma in un’esperienza autentica, alla scoperta di luoghi che conservano la loro identità, valorizzano il territorio e guardano al futuro con un approccio sostenibile, intrecciando cultura, paesaggio e innovazione.

Su queste direttrici, Visit Italy il portale di riferimento per la promozione e valorizzazione del turismo in Italia, ha raccolto e analizzato dati nel report Il Turismo del Futuro, rilevando un contesto in cui l’Italia si posiziona al terzo posto tra i Paesi europei con il 15,2% delle presenze totali in Europa.

Oriolo tra le dieci mete imperdibili nel 2025

Visit Italy ha selezionato Oriolo, come una delle mete più belle e nascoste da conoscere in questo 2025.

Arroccato su un promontorio tra mare e montagne, Oriolo è un gioiello della Calabria che conserva intatta la sua autenticità. Il suo castello medievale, imponente e ricco di storia, domina il borgo offrendo panorami mozzafiato sulla valle e sullo Ionio.

Le sue strade lastricate, le case in pietra e le tradizioni ancora vive raccontano un passato affascinante, mentre l’ospitalità locale e la cucina tipica, con piatti della tradizione contadina, offrono un’esperienza autentica e genuina.

Oriolo è il luogo ideale per chi cerca la vera essenza della Calabria, tra storia, natura e atmosfere senza tempo.