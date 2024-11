L'iniziativa è in programma per i prossimi 6 e 27 maggio. Il percorso, dalla durata prevista di 90 minuti, si snoderà all'interno del centro storico cittadino lungo un tracciato di circa 7 chilometri

Un percorso culturale per riscoprire le bellezze e la storia di Catanzaro con particolare riguardo al periodo spagnolo della città. Un modo per ripercorrere, grazie alle spiegazioni e alle indicazioni di una guida turistica specializzata, le vicende più importanti, le sfumature artistiche, le sfide, la fede e le tradizioni delle "genti spagnole" nel capoluogo regionale. Non una semplice passeggiata tra i vicoli e le piazze per entrare in contatto con le ricchezze storiche conservate materialmente o tramandate oralmente ma una vera e propria esperienza immersiva a bordo di comode biciclette.

Il gruppo di promozione culturale "Artemide" ha infatti pensato di promuovere un bike tour, nei giorni 6 e 27 maggio, sotto il nome "Gli spagnoli a Catanzaro: cultura, guerre e tapas". Il percorso, dalla durata prevista di 90 minuti, si snoderà all'interno del centro storico cittadino lungo un tracciato di circa 7 chilometri con registrazione dei partecipanti in piazza Roma alle ore 16.30 e partenza prevista alle 17. L'iniziativa si inserisce in un cartellone di appuntamenti che, ormai da diversi anni, "Artemide" porta avanti per avvicinare i Catanzaresi e non solo al patrimonio culturale, artistico, storico e gastronomico della città ma anche per rafforzare il legame e il dialogo tra vecchie e nuove generazioni nell'intento di favorire, attraverso una sinergia tra innovazione e memoria, la crescita turistica del territorio.





Il bike tour in programma per il mese di maggio sarà inoltre un'occasione per assaporare una specialità tipica della penisola iberica: le tapas. Un modo per non sottrarre al viaggio di riscoperta culturale la possibilità di contare anche sulla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, in questo caso legate alla Spagna. Consumate come antipasti o aperitivi, le tapas si caratterizzano per un'ampia varietà di preparazioni salate o dolci servite in piccole porzioni. Si tratta di spuntini che solitamente accompagnano una bevanda, come il vino o la birra. Gli ingredienti utilizzati per la preparazione delle tapas sono connessi alla tradizione gastronomica mediterranea. Gli stuzzichini possono essere serviti sia caldi che freddi.

Quello che si preannuncia a Catanzaro è dunque un tour del tutto innovativo per il capoluogo. Un'avventura che, su due ruote, punta ad attraversare la città per andare incontro alla storia, consegnando al passato l'opportunità di mostrarsi ancora una volta. Conoscere ciò che è stato non per ostacolare il presente o intralciare l'arrivo del futuro, piuttosto per disporre di una conoscenza più approfondita di sé, dell'identità che si porta addosso talvolta inconsapevolmente.

Il team di "Artemide", costituito da giovani desiderosi di spendersi attraverso le proprie competenze per la valorizzazione del territorio, sarà capace di dimostrare nuovamente che la città di Catanzaro è scrigno di tante piccole e grandi storie che attendono soltanto di essere svelate ed ascoltate. Amarle sarà poi soltanto una piacevole ed immediata conseguenza.

Per ricevere maggiori informazioni sul bike tour è possibile contattare il numero 351 7878973.