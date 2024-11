Dal nord a sud della nostra regione sono tantissime le strutture da conoscere e visitare per un soggiorno breve o più lungo, per rilassarsi o curarsi immersi nella natura

Massaggi, fanghi, sauna, bagni: sono solo alcuni dei trattamenti dei quali si può godere nelle strutture termali sparse per la Calabria, sia per migliorare la propria salute fisica, attraverso attività curative, sia quella psicologica, dedicata al proprio benessere. Qui di seguito abbiamo selezionato per voi alcune delle strutture da visitare per usufruire di percorsi terapeutici, rilassanti o energizzanti.

Terme Sibarite

Tra l’Appennino Lucano e la Sila Greca, dove si stabilirono i Greci prima e i Romani poi, a Cassano Allo Ionio, troviamo le terme Sibarite spa, le cui acque erano già note nell’antichità per le sue doti curative. Cinque sono le sorgenti dalle quali sgorgano le acque minerali ricche di zolfo: acqua dell’Appicello, acqua delle Caldane, acqua della Stufa, acqua del Clocco e acqua del Trabucco, che si sviluppano per circa 500 metri. Acque nelle quali immergervi e praticare la balneoterapia, un trattamento termale che consiste nell'immergere il corpo in acque minerali naturali a determinate temperature, molto efficace per rilassare il corpo e curare alcune patologie.

Così come anche i fanghi, dei quali potrete fruire per bagni di annettamento, o bagni terapeutici. Nell’area di 23mila metri quadrati, troverete una struttura alberghiera, lo stabilimento ed il parco termale, il centro di riabilitazione neuro-motoria in ambiente termale, e per i più esigenti anche la nuova spa aperta in questo anno.

Terme di Antonimina

Spostandosi in provincia di Reggio Calabria troviamo le Terme di Antonimina, a Locri, le cui acque venivano utilizzate anche dagli antichi locresi, i quali le facevano pervenire nella loro città magno-greca mediante un acquedotto costruito lungo la sponda della fiumara di Gerace.

Per le sue doti curative, e il suo essere batteriologicamente pure, le acque termali sono conosciute come Acque Sante Locresi, impiegate per bagni, fanghi e per via trans mucosa, adatte per numerosi disturbi, da quelli respiratori, dell’apparato locomotore, ginecologici e dermatologi.

Alle Terme di Antonimina si possono effettuare inalazioni, crenoterapia, balneo-fango terapia per scopi curativi, ma ci si può immergere in momenti di relax che fanno bene anche allo spirito. Potrete scegliere tra una vasta varietà di massaggi, da quello rilassante con oli essenziali, al modellante, o antistress, fino al particolare percorso del bergamotto: trattamenti viso e corpo, massaggi e pacchetti, basati sulle qualità naturali del tipico agrume calabrese.

Terme Luigiane

In provincia di Cosenza, sui territori di Guardia Piemontese e Acquappesa, sorgono le Terme Luigiane, la più antica e conosciuta stazione di cura della Calabria.

Le sorgenti termali, che distano a circa due chilometri dal mare, vantano il più alto contenuto di zolfo in Europa, utilizzate in numerose applicazioni sia in campo medico che in materia di benessere ed estetica. Le sorgenti sono quattro, di cui tre dalle temperature che oscillano tra i 42° e 47°, denominate Minosse, Caronte e Galleria Calda, e una fredda, la cui temperatura è compresa tra i 15° e i 18°C, la Galleria Fredda.

In queste acque si trova una rara alga ricchissima di vitamine e di proteine, che da origine ad un fango terapeutico di eccezionale efficacia.

Nel complesso si trovano due stabilimenti, quello Thermae Novae, con il parco termale, il centro benessere, e il Grand Hotel delle Terme, e quello di San Francesco, che comprende il reparto di balneo fangoterapia, il centro di pneumologia e il reparto inalatorio.

Oltre che dell’efficacia di acque e fanghi, nel complesso termale ci si può servire del terrazzo con bar e pista da ballo, edicola, sala riposo, punto vendita linea cosmetica, e delle varie attività culturali organizzate come concerti, congressi e convegni, mostre di pittura e sfilate di moda. Se invece volete fare un salto sulla spiaggia, tra i servizi a disposizione c’è un minibus navetta che vi porterà dall’albergo presente, al mare, alle terme.

Terme di Spezzano

Tra le colline della Piana di Sibari ritroviamo le Terme di Spezzano, a Spezzano Albanese, paesino sorto durante uno degli esodi che ha portato, tra il XIV e XVI secolo, il popolo albanese a sbarcare sulle nostre coste.

Le terme sono inserite in un parco termale di circa dieci ettari, in un’area in cui il ritrovamento di necropoli risalenti all’età del Ferro e dei resti di un insediamento di età ellenistica, testimoniano che era abitata fin dall’antichità. Inizialmente sorta nei pressi della Sorgente delle Grazie, vennero aggiunte successivamente altre tre fonti: la Sorgente della Mensa, quella del Principe e poi la Sorgente Turio.

All’interno del complesso si trova una struttura alberghiera che affianca lo stabilimento e dispone di un ampio centro congressi, mentre il centro benessere Oriens offre trattamenti dedicati al relax e alla bellezza che si avvalgono sia di antiche tecniche orientali, come ayurveda e shiatsu, che di metodi innovativi come l'analisi corporea impedenzometria e il foto ringiovanimento della pelle. Per chi cerca momenti di relax, all'interno del Parco Termale di Spezzano Albanese si trovano strutture all'avanguardia quali Spa & Resort.

Terme di Caronte

Antiche di oltre duemila anni, ai piedi dell’area montuosa del Reventino in provincia di Catanzaro, sgorgano le acque sulfuree delle Terme di Caronte, alla temperatura di 39°C, le quali hanno curato Bruzi, Greci, Romani e Normanni.

All’interno di un bosco secolare di querce, castagni e pini, le Terme si trovano a pochi chilometri dal mare, e dispongono di una moderna area benessere all’interno della quale si utilizzano per la cura del corpo e della mente, acqua e fango.

Qui si effettuano programmi di prevenzione, cura e riabilitazione, in un ambiente climaticamente privilegiato ed ecologicamente incontaminato, nel quale ritrovare salute e benessere.

Oltre alle consuete attività curative, presso le Terme di Caronte si può usufruire della Termobike, che abbina una pedalata dinamica a getti di acqua termale, ossigeno attivo e ozono.

Le Terme di Caronte, inoltre, sono adatte anche ai bambini, che saranno “accompagnati” nelle attività termali da una mascotte virtuale del complesso, che tramite una guida colorata e scaricabile, li condurrà lungo un viaggio che renderà più semplice il loro approccio con i trattamenti a loro dedicati.

Terme di Galatro

Nella provincia di Reggio Calabria, infine, potete scoprire le Terme di Galatro, struttura immersa nel verde e con una un’acqua termale che sgorga a 37°C da numerose polle, le sorgenti S. Elia, in una stretta gola del Monte Livia.

Con una composizione chimica tipica delle acque solfuree, salso-bromo-iodiche e salso-iodiche, particolarmente indicate per la cura di malattie reumatiche, dermatologiche, delle vie respiratorie e dell'apparato ostearticolare. La piscina delle Terme di Galatro preserva i preziosi oligoelementi dell’acqua termale e le loro virtù terapeutiche: stimolazione del sistema endocrino, azione antidolorifica e miorilassante.

La struttura è molto bella, immersa nel verde con un fiume che le scorre nelle adiacenze, ottimale per i soggiorni in cui si cerca pace e tranquillità. La struttura termale propone diversi trattamenti quali aerosol, inalazioni, idropinoterapia, insufflazioni endo-timpaniche, nebulizzazioni, fanghi, bagni, cure elettriche e massaggi. Sono, inoltre, presenti un centro estetico e un centro di riabilitazione funzionale.

Sono trattate le seguenti patologie: patologie dell'apparato respiratorio e allergie, inestetismi della pelle, cellulite, patologie dermatologiche, patologie dell'apparato genitale e riproduttivo, malattie ginecologiche, patologie del sistema muscolare, patologie dell'apparato scheletrico.