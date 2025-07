È uno dei centri più suggestivi della provincia di Catanzaro, Squillace unisce con il suo territorio l'entroterra al mare. Dal centro storico, scrigno di preziosi monumenti e chiese, tra cui il Duomo, il Castello Normanno, il Palazzo del municipio, situati nella parte alta del paese, la cittadina squillacese scende giù verso la costa ionica. Si tuffa con tutta la sua bellezza nelle acque limpide e cristalline dello Ionio.

Al comune del Catanzarese deve il suo nome il golfo di Squillace che si estende da Isola Capo Rizzuto a Punta Stilo di Monasterace. Il quartiere marinaro della cittadina, inizialmente conosciuto con il nome di Squillace Scalo per via della presenza di una stazione ferroviaria, attualmente è riconosciuto come Squillace Lido o Marina di Squillace. Nel corso degli anni, lungo le spiagge del paese, si è sviluppato un importante centro balneare, meta privilegiata per turisti e visitatori.

Squillace Lido, in provincia di Catanzaro, è una delle località turistiche più importanti della costa ionica. Con le nostre telecamere abbiamo raggiunto proprio la frazione marina del comune squillacese per incontrare i turisti e chiedere come stiano andando le loro vacanze estive.

Con le nostre telecamere abbiamo deciso di raggiungere proprio la frazione marina della cittadina squillacese per dare voce alla gente e chiedere come stiano procedendo le vacanze estive. Tra gli intervistati c’è chi ha sottolineato la necessità di destagionalizzare il turismo per incrementare la presenza dei turisti sul territorio in altri periodi dell’anno.