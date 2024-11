Un appuntamento che si rinnova, un grande successo di pubblico che avvicina l’arte ai cittadini e che permette a tutti di poter fruire delle bellezze dell’enorme patrimonio culturale calabrese senza il costo del biglietto. Anche nel mese di marzo torna #DomenicaAlMuseo, l’appuntamento voluto dal Ministero della Cultura per incentivare giovani e famiglie a visitare e scoprire i beni culturali del nostro paese.

L’appuntamento, che nel mese di febbraio ha fatto registrare più di 200 mila visite nelle strutture di tutta Italia, è fissato al 5 marzo, prima domenica del mese: una delle iniziative di maggior successo, quella dei musei gratuiti, per permettere anche a chi non è in condizioni di sostenere il costo del biglietto per se e peri propri cari per conoscere tutte le bellezze della nostra penisola.

Ecco l’elenco, suddiviso per provincia, dei beni visitabili gratuitamente. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Provincia di Catanzaro

Museo archeologico lametino, Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Provincia di Cosenza

Antiquarium di Torre Cimalonga, Scalea

Galleria nazionale di Cosenza, Cosenza

Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Museo archeologico nazionale, Amendolara

Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Parco archeologico di Laos, Santa Maria del Cedro

Provincia di Crotone

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale, Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone

Provincia di Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d'Assisi, Gerace

La Cattolica, Stilo

Museo archeologico Nazionale, Reggio Calabria

Museo archeologico e antiquarium "Archeoderi", Bova Marina

Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri

Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale – Locri

Provincia di Vibo Valentia