Non le classiche sale ricevimento, ma veri e propri luoghi magici adatti a far da cornice al giorno più bello. Ecco il nostro viaggio tra le cinque province

Il giorno delle nozze, proprio perché (si spera!) non si ripeterà più, è unico, e per gli sposi è importante che tutto sia all’altezza dell’importanza che tale giorno riveste.

Il luogo della cerimonia è tra gli aspetti più importanti che vengono considerati dagli sposi nell’organizzazione di un matrimonio. Le location per sposarsi in Calabria sono davvero tantissime, ce ne sono per ogni gusto, in riva al mare ed immerse nel verde, oppure in montagna. Le sale ricevimenti si trovano in ogni parte della Calabria e la maggior parte sono di ottimo livello.

Ma ci sono alcuni luoghi dove sposarsi in Calabria davvero particolari, diversi dalle classiche sale ricevimento; sono ville e castelli attrezzati per ospitare matriomoni ed eventi. In Calabria ce ne sono diversi, ve ne facciamo conoscere alcuni dove sposarsi sarà un’esperienza incredibile.

Dopo l’articolo su i cinque posti dove chiederle o chiedergli di sposarti, abbiamo raccolto una serie di spunti in cui celebrare uno dei giorni più importanti, scegliendo tra ville, castelli e antichi palazzi dagli scorci sul mare o tra il verde di piante e fiori.

Eleganti e curate, saranno in grado di accontentare ogni desiderio dall’inizio alla fine della cerimonia, civile o religiosa, accompagnandovi anche durante il pranzo o la cena nuziale, grazie a catering selezionati.

In Calabria c’è l’imbarazzo della scelta quando si deve decidere dove sposarsi. Ma per chi cerca un antico castello, una villa antica oppure un palazzo nobiliare non può mancare una visita ad uno dei luoghi per sposarsi in che vogliamo mostrarvi.

Castello Federiciano di Roseto Capo Spulico

Incastonato tra le rocce che si tuffano a picco sul Mar Ionio, il Castello di Roseto Capo Spulcio, (provincia di Cosenza) risalente all’epoca normanna, è uno dei luoghi più suggestivi dove vivere appieno questo giorno.

Le sue rocce raccontano il mistero dei Templari attraverso i loro simboli, la rosa e i gigli incisi nelle mura, che sorgono sul luogo che stregò Federico II di Svevia, il quale lasciò numerose tracce delle sue conoscenze alchemiche.

Se deciderete che sarà questa la location dove celebrare il matrimonio, avrai la possibilità, anche di usufruire dei vari ambienti per il banchetto dei vostri sogni, in base ai vostri gusti: dall’anfiteatro con vista panoramica sul Capo Spulico di Roseto, la perla dello Ionio, da dove scorgere il mare cristallino, ai Saloni interni dei Templari e di Federico II, dove respirare le antiche atmosfere della storia templare. La cucina è affidata a partner commerciali adeguati per andare incontro a tutte le esigenze degli sposi, che rimarranno affascinati sia dalla romantica fortezza che dall’eleganza che contraddistingue il Castello.

Castello Ducale di Corigliano Calabro

Situato sul colle Serratore con meravigliosa vista sulla piana di Sibari, sorge il Castello Ducale di Corigliano Calabro, emblema della città e tra i castelli della Calabria meglio conservati. I Normanni costruirono quest’imponente fortezza al fine di riuscire a controllare dal colle di Corigliano Calabro l’intera piana di Sibari e avere un controllo sul mare, che rende il posto, scelto da molti sposi per il loro matrimonio, ancora più poetico.

Il castello è perfetto per il matrimonio delle coppie più raffinate che vogliono farsi incantare da un luogo di interesse storico dall’atmosfera particolare che anche i vostri ospiti non dimenticheranno.

Elegantemente arredato è il Salone degli Specchi, luogo ideale per accogliere gli invitati e brindare a questa giornata importante, grazie alla cura che lo staff mette in ogni passaggio dell’intero evento.

Dall’allestimento al banchetto, alla sistemazione di tutti gli spazi a disposizione, come il giardino, la terrazza e la cappella, dai quali godere di una vista che difficilmente dimenticherete e che lasceranno sorpresi anche i vostri invitati.

Borgo del Convento a Petrizzi

Tra le colline e il mare di Petrizzi, in provincia di Catanzaro, troviamo Borgo del Convento, un ex Monastero risalente al 1492, l’unico fondato da Francesco Marino da Zumpano perfettamente conservato nel tempo. Oggi si presta come luogo per sposarsi nel cuore della Calabria.

Tappeti antichi, pavimenti d’epoca, il chiostro con il portico perfetto per feste e banchetti, e il Filatoio dei Monaci: particolari ricchi di storia che vi faranno fare un salto indietro nel tempo, all’interno di uno spazio di oltre 10mila metri quadri, in cui si trovano anche due chiese e una piccola cappella per la celebrazione dei matrimoni.

Se volete sorprendervi e sorprendere, quella che fa per voi è la Chiesa senza tetto: nel 1783, quando ci fu il terremoto, il suo tetto crollò, e si diede vita alle cerimonie celebrate sotto la luce del sole o delle stelle. Nel giardino principale, antiche vasche, fontane di pietra e il chiostro arricchiscono la location, ideale per un aperitivo o un banchetto con capienza fino a 250 invitati. Le mura fortificate e gli ulivi intorno all’elegante struttura, costituiscono una perfetta scena per le foto del matrimonio. Per attività come open bar, taglio della torta, e serate danzanti ideale è l’ex filatoio dei monaci, che riesce ad ospitare fino a 200 persone.

Tra gli altri servizi offerti troviamo servizi di allestimento, catering, musica, ed è inoltre possibile organizzare visite guidate del Borgo e degli ambienti circostanti.

Castello di Fiumefreddo Bruzio

Se volete pronunciare il vostro “si” e contemporaneamente tuffare lo sguardo sulle acque del Mar Tirreno, la vostra meta non può non essere il Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza.

Nonostante tra il 1806 e il 1807 il castello subì un duro assedio dalle truppe napoleoniche, e fu quasi completamente distrutto, è possibile ancora ammirarne una parte, dove sono facilmente identificabili il profilo, ancora imponente, e le stanze. Qui sul terrazzo dall’incredibile vista potrete coronare il sogno di unirvi in matrimonio, circondati dalla bellezza senza tempo del Castello, reso ancora più appetibile dalle adiacenti stanze con gli affreschi del pittore siciliano Salvatore Fiume, che negli anni '70 volle omaggiare il borgo, riconosciuto tra i più belli d’Italia, con la sua arte.

L’orario migliore per lo svolgimento della cerimonia è senza nessun dubbio il tramonto: i colori che vanno dall’arancio, al rosa, al fucsia, con lo sfondo delle Isole Eolie, renderanno il momento unico ed emozionante come pochi altri luoghi.

Palazzo dei Principi a Scalea

Rimanendo sempre sulla costa tirrenica cosentina, ma spostandoci verso il nord della regione, come luogo suggestivo per scambiarsi la promessa di un amore duraturo insieme, troviamo il Palazzo dei Principi di Scalea. Un tempo inglobato nella cinta muraria, le sue mura più antiche risalgono intorno al XIII secolo, delle quali restano alcuni rosoni plurilobati ed una bifora ogivale, che ripete il motivo ad archi intrecciati di stile amalfitano.

La parte più “nuova” comprende invece la sala della Biblioteca Comunale, con pitture settecentesche di discreta fattura, raffiguranti scene bibliche. Si ritiene che la struttura fosse la dimora della famiglia Romano, anche se non ci sono prove a riguardo. Quel che è stato accertato è che fu la residenza di alcuni feudatari e poi dei principi Spinelli, grazie ai quali Scalea visse uno dei suoi momenti di maggiore splendore. Il Palazzo rientra tra i tre luoghi della cittadina scelti per il progetto Wedding Destination, in cui location suggestive sono state scelte e messe a disposizione dal comune per permettere agli sposi di vivere un momento indimenticabile grazie a scorci di rara bellezza. Con il Palazzo anche Piazza Maggiore da Palma, con l’inconfondibile affaccio su Torre Talao, e il giardino della stessa torre.

Castello Galluppi a Drapia

Dimora estiva del celebre filosofo tropeano Pasquale Galluppi, anche il Castello Galluppi, nel comune di Drapia in provincia di Vibo Valentia, rappresenta da qualche anno una delle location preferite dalle coppie per il giorno del matrimonio.

Il castello fu costruito agli inizi del 1900 su una preesistente struttura settecentesca, nel 1920 le sono state aggiunte le merlature, visibili insieme alle particolari bifore ogivali in stile gotico e lo splendido balcone balaustrato, decorato con murature simili a tende, particolari che gli regalano uno stile elegante e ricercato. Dopo essere appartenuto alla famiglia Galluppi, fu venduto alla famiglia Toraldo di Tropea, proprietaria del bene fino a qualche anno fa. Si può scegliere di far celebrare il rito civile sia nei locali interni del castello, che in quelli esterni, dove si trova un curato giardino con bellissimi alberi secolari, spunto per un’ottima scenografia per le foto della cerimonia, a memoria dei momenti suggestivi che l’atmosfera del castello vi farà vivere. È possibile inoltre far celebrare il rito anche nella ex chiesetta denominata San Nicola annessa al Castello. Una curiosità: la famiglia Toraldo ebbe l’onore di ospitare al castello, nel 1923, Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII.

Palazzo del Capo a Cittadella

Che la vostra sia una cerimonia civile o religiosa, il Palazzo del Capo a Cittadella del Capo sarà il posto ideale per iniziare una vita insieme. Posizionato tra il mare e le montagne, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi dove sposarsi in Calabria.

Oltre alla cerimonia, durante la quale sarete ospitati nello spazioso giardino che si affaccia sul Tirreno, il luogo può accogliere anche eleganti buffet nello scenario della Baia di Capo Bonifati. Dopo il fatidico "si" pronunciato circondati dal verde che si affaccia su uno degli scenari più belli della costa, infatti, potrete anche continuare a godere della bellezza e dell'eleganza del Palazzo usufruendo del ricco menù presente, che soddisferà tutti i palati.

Gli affacci e gli angoli del Palazzo si prestano perfettamente per scattare fotografie suggestive e dai colori che vanno dall'azzurro del mare all'arancio del tramonto.

Le figure di wedding manager e wedding florist, che fanno parte dello staff, accompagneranno i futuri sposi in tutti i passi dell'organizzazione, dalle partecipazioni alla wedding bag, dai libretti durante la cerimonia all'allestimento e al bouquet.

Villa Caristo di Stigliano

Se volete che il vostro ricevimento sia raffinato e che si svolga in una cornice d'élite, Villa Caristo, che rappresenta uno degli esempi piu’ significativi dell’arte barocca in Calabria, fa al caso vostro.

Palazzo nobiliare immerso nel verde delle colline di Stignano, terra del filosofo Tommaso Campanella, a pochi chilometri dalla Costa dei Gelsomini, che si affaccia sul Mar Ionio, è una dimora del '700 in stile tardo barocco, che con i suoi giardini, premiati tra i 10 più belli d'Italia, vi faranno vivere l'atmosfera nella quale la Villa era immersa un tempo. Grandi lampadari, antiche specchiere, fregi e splendide sculture arricchiscono gli interni, mentre i giardini sono impreziositi da un antico colonnato e dal gruppo marmoreo di Clorinda e Tancredi. Il curato e particolare viale delle rose vi condurrà alla fontana dei tritoni. Poco distante dalla villa vi è un antico frantoio del 1800, trasformato in struttura ricettiva, per ospitare i vostri invitati.

Grazie alla bellezza della villa e al suo parco, dove si nota l’impronta stilistica del diciottesimo secolo, allo stile regale e l’atmosfera suggestiva, Villa Caristo è oggi una tra le più belle e ricercate location di eventi del reggino per ricevimenti in grande stile.