Giovedì 21 agosto a Cirella prenderà il via la seconda fase della sedicesima edizione di Calici Sotto le Stelle®, la rassegna dedicata alla promozione delle eccellenze enologiche calabresi, che proseguirà fino a sabato 23 agosto. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Cerillae e da La Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante, torna dopo il grande successo della prima parte svoltasi a luglio e inaugurata dalla presenza del noto giornalista e conduttore Federico Quaranta, che ha contribuito a rendere ancora più speciale l’apertura della manifestazione.

La via dei vini

Anche questa seconda fase riproporrà la formula ormai collaudata, che unisce cultura, degustazioni e intrattenimento. Via Diaz si trasformerà nuovamente nella “Via dei Vini”, un percorso in cui i visitatori potranno assaporare le etichette calabresi guidati dai produttori e dai sommelier dell’AIS Calabria, mentre via Vittorio Veneto offrirà un itinerario tra artigianato e prodotti tipici locali.

In contemporanea, piazza Frantz Rossi e piazza Santa Maria dei Fiori accoglieranno incontri e spettacoli, alternando dibattiti culturali dedicati al vino a momenti di musica dal vivo.

Il programma

Il programma degli incontri si aprirà giovedì 21 agosto alle ore 20:30 in piazza Santa Maria dei Fiori con il talk “Radici calabresi. I vitigni che resistono al tempo”, un appuntamento che vedrà i saluti istituzionali dell’onorevole Andrea Gentile, parlamentare della Camera dei Deputati, di Francesco Bartalotta, assessore al Turismo del Comune di Diamante, e di Alessia Ricioppo, presidente dell’Associazione Cerillae. Seguiranno gli interventi di esperti di rilievo: Diego Donghia, divulgatore agricolo dell’ARSAC, offrirà un’analisi sulle prospettive produttive e di sviluppo rurale; Angelo Morrone, professore dell’IIS Diamante-Praia, sommelier e membro dell’Associazione Enoguide, porterà la sua esperienza nel campo della formazione e della cultura enologica; mentre Alessandro Giraldi, produttore vitivinicolo e titolare delle Cantine Giraldi & Giraldi, racconterà il punto di vista dell’imprenditoria del settore. Sarà il giornalista Giuseppe Gallelli a moderare un incontro che si preannuncia di grande interesse, dedicato al valore identitario dei vitigni autoctoni calabresi e alla loro capacità di resistere al tempo.

Venerdì 22 agosto, sempre alle ore 20:30, la piazza Santa Maria dei Fiori ospiterà invece la masterclass “La Calabria in 4 calici. Viaggio nell’anima del territorio”, condotta dalla giornalista e sommelier Rachele Grandinetti, che guiderà il pubblico in una degustazione esclusiva alla scoperta delle peculiarità dei vitigni calabresi, con un percorso che si concluderà a mezzanotte.

Come sempre, particolare attenzione sarà riservata al celebre Chiarello di Cirella, autentico simbolo enologico del territorio. Con Calici Sotto le Stelle® l’obiettivo resta quello di promuovere la cultura del vino come strumento di crescita turistica e culturale, mettendo in rete aziende, enti, associazioni e cittadini per valorizzare al meglio le ricchezze della Calabria.