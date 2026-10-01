Tutto pronto a Crotone per il concerto inaugurale della seconda parte della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, organizzata dalla Società Beethoven Acam di Crotone. Sabato 3 ottobre, alle ore 19.30, nella piazza antistante il Teatro comunale Vincenzo Scaramuzza di Crotone, si terrà il concerto “I Virtuosi Calabresi”. Protagonista della serata sarà la grande musica calabrese: sul palco l’Orchestra Orfeo Stillo di Crotone, la cantante Benedetta Marcianò e la voce recitante di Francesco Pupa, che accompagnerà il pubblico attraverso racconti, aneddoti e suggestioni legate alla vita e all’arte di tre straordinari artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana: Mino Reitano, Mia Martini e Rino Gaetano. I testi sono firmati dal giornalista Bruno Palermo.

I brani dei tre interpreti saranno proposti in una veste inedita e originale, grazie agli arrangiamenti del maestro Fernando Romano, che ha saputo reinterpretare le loro composizioni valorizzandone le peculiarità e offrendo al pubblico un percorso musicale capace di unire memoria, emozione e innovazione.

«L’evento, ideato e prodotto interamente dalla Beethoven Acam, fa da anteprima a un ricco cartellone che spazierà – spiega la presidente della Società, Maria Rosa Romano – dalla musica classica alla contemporanea, fino al jazz e al teatro, e che vedrà protagonisti interpreti, musicisti e corpi di ballo di primo piano della scena nazionale e internazionale, confermando l’impegno costante dell’associazione nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo sul territorio».

La programmazione entrerà subito nel vivo domenica 4 ottobre, alle ore 19.00, all’Auditorium del Liceo musicale “O. Stillo” con il Festival Pianistico. Protagonista della serata il pianista Adriano Murgia con il concerto “Tre rapsodie tre identità”, interamente dedicato alle musiche di Castelnuovo-Tedesco, una delle figure più affascinanti e raffinate del Novecento musicale.

Classe 1996, Murgia ha tenuto concerti sia come solista che con ensemble da camera in varie città italiane ed europee; si è distinto in diversi concorsi internazionali. Il Festival Pianistico animerà i fine settimana di ottobre, facendo da preludio alla tradizionale stagione in abbonamento che sarà annunciata in occasione del concerto di sabato e che prenderà il via il 21 ottobre tra il Teatro V. Scaramuzza e l’Auditorium S. Pertini di Crotone.