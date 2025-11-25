Il 29 novembre sul palco dell’Auditorium Comunale i tre attori, musicisti e performer Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello, e Andrea Trovato, con la regia di Marco Di Stefano, daranno vita ad un racconto profondamente radicato negli anni ’90, con musica suonata dal vivo
La stagione teatrale “Lo sguardo oltre”, a cura di Dracma - Centro di Produzione Teatrale, diretto di Andrea Naso, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Calabria, del Comune di Filadelfia, e la collaborazione dell’Istituzione Teatro Comunale Filadelfia, porta a Filadelfia uno spettacolo in grado di unire teatro, musica e ironia. Arriva sabato 29 novembre ore 20.45, all’Auditorium Comunale di Filadelfia, “Leviatano”, della Compagnia Carmentalia e La Confraternita del Chianti, scritto da Riccardo Tabilio, con la regia di Marco di Stefano, prodotto da Dracma, nel quale si mescolano realtà e finzione, anni ’90 e contemporaneità, teatro e concerto.
Lo spettacolo, prende spunto da un curioso fatto di cronaca del 1995 avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania: la polizia arresta, con l’accusa di aver assaltato due banche, McArthur Wheeler, convinto di non essere stato riconosciuto grazie al succo di limone che si è spruzzato sul viso, che - secondo lui - lo avrebbe reso invisibile. La vicenda, rimbalzata sulle pagine dei giornali, attira l’interesse degli psicologi sociali David Dunning e Justin Kruger, che proprio da questo episodio formuleranno la teoria passata alla storia come “Effetto Dunning-Kruger”, la teoria secondo cui l’incompetenza porta a sopravvalutare sé stessi.
«Leviatano parte da qui, da questa storia di cronaca degli anni ’90, e la racconta a partire dalle fonti giornalistiche e accademiche. La insegue e la interpreta, affondando lo sguardo nella stupidità – motore potente della Storia – e nelle sue origini. Come il romanzo di Paul Auster a cui Leviatano deve il suo titolo, compie una ricostruzione, ricercando in essa – la storia di un uomo solo tra le rovine dell’America post industriale – in controluce, la filigrana del mondo contemporaneo» scrive Riccardo Tabilio nelle note al testo.
Sulla scena tre microfoni, due chitarre, un distorsore, e i tre interpreti attori, musicisti, performer, Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello, e Andrea Trovato, che danno vita a un racconto profondamente radicato negli anni ’90, il decennio del grunge, delneo punk, del brit pop: la musica che ha accompagnato la loro adolescenza. Ed è proprio grazie alle esecuzioni dal vivo che Leviatano diventa un’esperienza a metà tra spettacolo teatrale e concerto, un viaggio che assembla perfettamente realtà e finzione, passato e contemporaneità. Uno spettacolo rock da vedere, ascoltare, ma anche ballare.
«Leviatano nasce dall’immaginario della nostra adolescenza, piena di sogni e fallimenti. Un’adolescenza difficile, come tutte le adolescenze, ma anche molto divertente. Siamo partiti da noi, dal nostro vissuto, per indagare le infinite risorse della stupidità umana. Beh, non è stato difficile» sono le parole dei componenti di Compagnia Carmentalia e de La Confraternita del Chianti. Appuntamento il 29 novembre a Filadelfia, per uno spettacolo travolgente ed energico, capace di far divertire senza dimenticare di far riflettere.