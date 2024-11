Il Circolo Velico Hang Loose di Gizzeria Lido, in località Pesci e Anguille, è in questi giorni la cornice di due eventi assoluti dei Mondiali di Kitesurf. Il 13 luglio sono iniziati i campionati A’S Youth Foil U17 che termineranno il 16, mentre dal 17 al 23 luglio sarà la volta del Formula Kite Youth U21World Championships - disciplina che debutterà alle prossime olimpiadi.

La località calabrese, famosa per il vento termico che la rende uno spot perfetto per praticare kitesurf, è in fermento per l’arrivo degli oltre 200 atleti che arrivano da 25 paesi del mondo. La tappa calabrese dei campionati del mondo di kitesurf è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della disciplina che arrivano da tutta Italia per assistere alle competizioni.

Grazie al giusto mix tra sport, adrenalina, divertimento e promozione territoriale – secondo l’idea dell’organizzatore Luca Valentini – l’evento è un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi. La manifestazione, giova ricordarlo, è promossa da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), Ika (International Kiteboarding Association), Fiv (Federazione Italiana Vela), Ckwi (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione del brand della Regione: Calabria Straordinaria.

Il programma

Il programma prevede le regate per i campionati A’S Youth Foil U17 fino a domenica 16, a seguire la premiazione e la cerimonia di chiusura dell’evento. Lunedì 17 luglio si inizia con il Campionato Mondiale di Formula Kite U21, con la registrazione degli atleti dalle ore 15.00 e a seguire la cerimonia di apertura; il 18 luglio allenamenti degli atleti; il 19 luglio ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’evento e, a seguire, l’inizio delle gare che termineranno il 23 luglio con la premiazione e la cerimonia di chiusura.