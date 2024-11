Le casette in legno pronte ad accogliere tanti visitatori lungo Corso Nicotera - Nicastro. Per l'amministrazione comunale, un modo per vivere l'atmosfera natalizia ma anche per scoprire creazioni artigianali e delizie culinarie del territorio

Questa sera, venerdì 8 dicembre, alle ore 18:00, sulla suggestiva cornice di Corso Nicotera - Nicastro (area pedonale), si terrà l'attesa inaugurazione e apertura dei Mercatini di Natale. Un evento parte integrante del progetto festivo orchestrato dall'amministrazione comunale, denominato "Natale: Il Momento di Sognare e Crederci", che si configura come una tappa imperdibile nel calendario delle celebrazioni cittadine.

L'iniziativa, concepita e concretizzata tramite la collaborazione proficua tra Unpli Calabria e la Pro Loco locale, propone un itinerario composto da diverse casette in legno. Queste strutture, curate con scrupolo nei minimi particolari, incarnano un tributo alla tradizione natalizia, irradiando il carattere distintivo di questo imminente periodo festivo.

L'amministrazione comunale di Lamezia Terme fa sapere di aver «voluto inserire, con grande cura, questa tradizione dei mercatini nel tessuto urbano della città. L'obiettivo è quello di offrire non solo uno spaccato di autenticità natalizia ma anche di promuovere un'occasione di coesione sociale e condivisione all'interno della comunità. L’iniziativa rappresenta non solo l'opportunità di scoprire creazioni artigianali e delizie culinarie tipiche di questo periodo, ma anche di vivere un'atmosfera incantata e coinvolgente. I Mercatini di Natale costituiscono il luogo idoneo per condividere momenti di gioia e condividere l'entusiasmo per l'avvicinarsi delle festività».

Sarà possibile insomma, da qui all'Epifania, immergersi pienamente nella magia delle feste. «L'inaugurazione di questa sera - conclude l'amministrazione - promette di trasformarsi in un caloroso momento di festa e coinvolgimento per l'intera città. Non mancheranno sorprese ed effetti speciali perché… Natale è il Momento di Sognare e Crederci».