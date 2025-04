Si terrà venerdì 4 aprile 2025 dalle ore 18 presso l’Ufficio consulenti finanziari della Banca Mediolanum di Lamezia Terme (via Adda 5) il vernissage della mostra “Luce e colore” dell’artista catanzarese Fabio Nicotera promossa dall’associazione Arte&Antichità Passato Prossimo presieduta da Giovanna Adamo con il patrocinio di Banca Mediolanum e Lions Club presieduti entrambi da Davide Gambarotti e con la collaborazione di Giovanna Mazza, family banker di Mediolanum. L’artista Nicotera, classe 75, vive tra Catanzaro Roma e Basilea e opera da molti anni nel campo della sperimentazione visiva.

Secondo il critico Gabriele Simongini quello di Fabio Nicotera è un mondo in attesa, è un mondo di frontiera, ma anche di incanti e di stupori preziosi. Si tratta di un pittore e scultore dalla vocazione profonda e necessaria che custodisce un pudore inconsueto che lo porta a non esibire mai l’impronta personale ed esistenziale della pennellata o della modellazione virtuosistica. Nicotera usa svariati materiali: colle, resine, vetro e altri materiali artificiali in pittura e argilla, chiodi, catini di plastica, colle viniliche e muschio nelle sculture e lasciando un ampio potere agli accidenti dovuti al caso nel corso del lavoro.

L’artista crea spazi amniotici o grembi in cui regna incontrastata l’inesausta vitalità del colore, di volta in volta denso e compatto come un lago ghiacciato o trasparente come un velo d’acqua, oppure smaltato, opalescente, traslucido o misteriosamente opaco. Così le sue opere sono luoghi dalle infinite potenzialità, dove tutto può ancora accadere, gioiosamente o drammaticamente.

Particolarmente soddisfatta dell’iniziativa è la presidente Adamo, secondo la quale: «La mostra di Nicotera è un evento di arte contemporanea astratta particolarmente rilevante e che proietta il fruitore in un mondo magico. Sono grata anche delle partnership con le quali la collaborazione è sempre proficua».

L’allestimento continuerà ad essere visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 fino al 4 giugno 2025.