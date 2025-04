Tre tappe calabresi per “A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”. Venerdì 11 aprile, ore 20.30, andrà in scena al Teatro Apollo di Crotone nell’ambito della rassegna “Crotone…Voglia di Teatro”. Uno spettacolo di teatro totale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sempre e che chiede al pubblico di essere continuamente parte integrante attiva della messinscena. Affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina.

Sabato 12 aprile, ore 20.30, “A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato” farà tappa al Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano, con la “Rassegna L'Altro Teatro On-Stage Metropol”, inserita nell’ambito della Stagione “Il Teatro si fa in tre” del Comune di Corigliano Rossano. Infine, domenica 13 aprile, ore 18.00, andrà in scena al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza.

Le rassegne, curate da Gianluigi Fabiano, sono co-finanziate con “risorse Psc Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell'Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, e realizzate con il contributo delle amministrazioni comunali di Crotone, Corigliano Rossano e Cosenza.

In uno stato totalitario in cui il Ministero della Cultura deve approvare tutte le opere d’arte, il pubblico è accolto in quella che sembra essere una sala eventi addobbata per un matrimonio, per poi scoprire di essere coinvolto in una performance clandestina e senza autorizzazione. Cosa sia la verità è continuamente in discussione, i ruoli sono pronti a capovolgersi e le forze dell’ordine attendono in agguato. Ce la farà il gruppo di attori ribelli a portare lo spettacolo fino alla fine? E riuscirà il pubblico a evitare l’arresto per questo gesto di insubordinazione?

cosimo sinforini

Con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro-nel-teatro – a metà fra Pirandello, i grandi autori distopici e Rumori fuori scena – “A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato” è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. Sul palco, un cast d’eccezione: Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Giuseppe Musiu. La regia e l’adattamento italiano sono di Giancarlo Nicoletti, le scene di Alessandro Chiti, le musiche originali di Mario Incudine, i costumi di Giulia Pagliarulo e la produzione è firmata da Viola Produzioni e Altra Scena.