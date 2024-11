La competizione agonistica–sportiva per non “professionisti”, in corso al Dadada Beach Village, è suddivisa in quattro categorie: Junior, Senior, Master e Over

Ha preso il via giovedì mattina la terza edizione del MAT Festival, l’esuberante e originale campionato dei materassini da mare. In tantissimi hanno gareggiando e colorato con i loro materassini dalle forme più stravaganti lo specchio di mare antistante il Dadada Beach Village di Montauro, nel Catanzarese. Saranno quattro giorni di sport, divertimento e spensieratezza. Una vera e propria kermesse dedicata ad uno dei simboli dell’estate. La competizione agonistica – sportiva per non “professionisti” è suddivisa in categorie: Junior (dai 16 ai 18 anni), Senior (dai 19 ai 30 anni), Master (dai 31 ai 49 anni), Over (dai 50 ai 65 anni. Per iscriversi al “MAT FESTIVAL” è sufficiente collegarsi al sito ufficiale matfestival.it oppure sui canali social dedicati o semplicemente presso il Dadada Beach Village

Ma il Mat Festival non è solo una gara di nuoto con i materassini, ma un grande evento estivo. Ieri, venerdì 24 giugno, al Dadada Beach Village insieme a tiktoker Saverio Riccelli, il cabarettista Enzo Colacino hanno presentato le gare insieme a Raffaella Capria e all’attore Rino Rodio presentano tutte le gare e gli eventi in programma. Le gare sono, invece, commentate da speaker di eccezione come Matteo Pirritano che ogni domenica su Elevens Sport racconta la partite di Lega Pro, e ancora, Andrea Daggiano della redazione de “La Nuova Calabria” insieme a Tato Sabadini storico calciatore del Milan, della Nazionale Italiana e del Catanzaro calcio e a Leonardo Lacava direttore editoriale di Catanzarosport24.it.

Oggi, sabato 25 giugno, invece, ci saranno tantissimi ospiti ad iniziare da Fabrizio Corona per continuare con la rapper Chadia Rodriguez, Alessandro Basciano del Grande Fratello Vip, e ancora, la bellissima modella e schermitrice Antonella Fiordelisi e la madrina dell’evento, uno dei volti più amati dagli italiani: Valeria Marini accompagnata da uno dei personaggi del momento, il tiktoker Saverio Riccelli.“E comu iamu!” il Mat Festival si concluderà domenica 26 giugno sarà dedicata ai bambini con iniziative dedicate mentre nel pomeriggio si concluderà con il Mat Fest, con tanta musica ed allegria insieme al DJ set di Isa Iaquinta, Walter Russo, Antonella Papaleo e Alessio Viotti.