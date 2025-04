Mormanno si prepara a vivere un lungo fine settimana all’insegna della primavera, della comunità e delle tradizioni. Da mercoledì 24 a sabato 27 aprile, il borgo accoglierà residenti e visitatori con un ricco calendario di eventi che spaziano dallo sport alla cultura, dalla gastronomia alla musica.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione ”Comunalia”, intende valorizzare il territorio e riscoprire il fascino del borgo, intrecciando modernità e radici. Le giornate saranno animate da appuntamenti per tutti i gusti: si partirà con attività all’aria aperta, come Pollino Orienteering, XXX Coppa dei Paesi Latini, ideale per scoprire il territorio in maniera dinamica e coinvolgente. Giovedì 24 aprile in collaborazione con Slow Food e Gal Pollino.

Tra i momenti culturali più attesi, la proiezione del cortometraggio “L’Oro Rosso”, firmato dalle registe Marinella Rotondaro e Marianna Sartori, scritto da Marco Bandiera con la voce di Giorgio Borghetti che promette emozioni forti e riflessioni profonde raccontando il valore e l’identità di “Perciavutti”. Il cortometraggio è stato realizzato in occasione della XX^ edizione dell’evento e finanziato dal GAL Pollino. Venerdì 25 aprile ore 18.30 Galleria D’Alessandro.

Non mancheranno le note musicali: tra i protagonisti Cecè Barretta, voce e anima del sud il 25 aprile ore 21.00 presso il Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e i Khatmandu, che con il loro tributo a Rino Gaetano faranno rivivere l’energia e la poesia di uno dei più amati cantautori italiani il 26 aprile ore 21.30 Piazza Umberto I.

Immancabile l’appuntamento con il gusto. Tra degustazioni e incontri gastronomici, spicca il convegno dedicato ai celebri salumi di Mormanno, eccellenze del territorio che raccontano storie di saperi antichi e lavorazioni artigianali; sabato 26 aprile ore 18.30 Galleria D’Alessandro. A seguire degustazione dei salumi tipici di Mormanno ( Salumificio Coinas e Del Colle) con vino dell’Azienda Celimarro.

Gran finale sabato 27 ore 11.00 con il Palio Nazionale delle Botti, che animerà le vie del borgo con la tradizionale gara tra squadre in corsa a spingere botti lungo un percorso tra salite e discese, tra entusiasmo, sport e folklore con con 10 squadre provenienti da tutt’Italia ( Bianco-Barile-Furore-Gioia del Colle-Lamezia Terme-Marsciano-Santa Venerina-Serrone-Suvereto-Torrescuro e naturalmente Mormanno con una rappresentanza dei i quartieri Torretta-Costa-Capo Lo Serro e Casalicchio).

«Sta per cominciare un lungo fine settimana che profuma di primavera e di comunità. Mormanno si prepara ad accogliere giorni intensi, pieni di vita, emozioni e orgoglio. Lo facciamo con il cuore aperto e con la voglia di mostrarci per ciò che siamo: una comunità viva, ospitale, ricca di storia e di talento». Così il sindaco Paolo Pappaterra.

«Apriremo questa stagione con una grande manifestazione sportiva che ci mette al centro di una rete internazionale: il Pollinorienteering ci porterà tra i vicoli del nostro borgo, insieme a centinaia di atleti che arriveranno da tutto il mondo.

Sarà il modo più bello per raccontare la nostra natura, il nostro paesaggio, la nostra voglia di accoglienza. In uno di questi pomeriggi, carico di significato, avremo l’onore di proiettare L’Oro Rosso, il cortometraggio che racconta la magia di Perciavutti. Un film che è memoria, identità, riconoscenza. E sarà proprio in quell’occasione che diremo grazie a tutte le donne e gli uomini che, in questi vent’anni, hanno reso Perciavutti qualcosa di più di una semplice festa: un simbolo, un abbraccio collettivo, una promessa di futuro.

Poi la musica prenderà il sopravvento, e lo farà con l’energia e la passione di Cece Barretta, che farà vibrare la nostra piazza in una serata di balli, sorrisi e libertà. Sarà anche il momento di guardare alle nostre radici produttive, quelle che ogni giorno danno lavoro, qualità e prestigio alla nostra economia. Lo faremo parlando dei salumifici di Mormanno, del loro valore, della loro forza. Un convegno, ma anche una dichiarazione d’amore verso chi ha scelto di restare, investire e innovare. La serata continuerà con i sapori della nostra terra: degustazioni, vino e ancora musica per brindare a chi costruisce valore vero.E poi, come in ogni festa che si rispetti, arriverà il gran finale. Le botti torneranno a rotolare per le vie del centro storico, con squadre da tutta Italia che si sfideranno in un Palio che ormai è diventato tradizione nazionale. Sarà spettacolo, sarà folklore, sarà quella gioia collettiva che solo Mormanno sa creare» - ha concluso il sindaco.