Un programma ricco di appuntamento per il 25 Aprile per la manifestazione organizzata da We’re South, in collaborazione con la Pro Loco Santa Caterina e il patrocino dell’amministrazione comunale e del Parco Regionale delle Serre Calabresi

We're South, in collaborazione con la Pro Loco Santa Caterina dello Ionio APS e con il patrocinio e il contributo dell'Amministrazione Comunale di Santa Caterina dello Ionio e il patrocinio del Parco Regionale delle Serre Calabresi, annuncia la prima edizione di “Rigugghju Fest”, il festival itinerante dedicato a chi abita e valorizza i paesi, che si terrà il prossimo 25 aprile 2025 nel suggestivo centro storico di Santa Caterina dello Ionio (CZ).

Rigugghju Fest nasce per celebrare la cultura, la natura e la comunità, valorizzando la bellezza della vita “lenta” e autentica dei nostri paesi. Un evento pensato per chi ama il territorio e per chi ogni giorno lavora per mantenerlo vivo, resistendo allo spopolamento e all’oblio.

Il festival offrirà un ricco programma di attività tra cui archeotrekking, un laboratorio per famiglie e bambini, itinerari di visita, degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici, e una serata di musica dal vivo. Inoltre, si terrà un tavolo di progettazione partecipata territoriale, un momento di confronto per immaginare il futuro sostenibile delle nostre comunità.

Il programma:

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con un'esperienza di archeotrekking gratuita, disponibile su prenotazione e con posti limitati. Questo percorso immersivo nella storia e nella natura sarà guidato da Giorgio Pascolo (guida AIGAE e membro di We're South), con l’intervento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Catanzaro e dell’esperto etnobotanico Carmine Lupia (Cammino Basiliano), esperti del territorio che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dell’antica chiesa della Madonna della Neve.

Dopo una pausa pranzo libera, il festival riprenderà alle ore 16:00 con due attività parallele. Da un lato, la visita guidata del centro storico (su prenotazione) offrirà l’opportunità di esplorare i tesori architettonici del paese, mentre i più piccoli potranno partecipare ad un laboratorio di pittura collettiva dal titolo "Attraverso i colori" a cura del C.I.D. (Creativi Indipendenti Davolesi).

Il pomeriggio sarà anche momento di riflessione e confronto con il tavolo di progettazione partecipata territoriale, che si svolgerà nella piazza della Chiesa Matrice e sarà suddiviso in due panel. Alle ore 17:30 il Panel A sarà focalizzato su Santa Caterina dello Ionio, con interventi di rappresentanti istituzionali e di esperti su temi chiave come la gestione del patrimonio, la tutela dell’ambiente e i futuri progetti di sviluppo. Parteciperanno il sindaco di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino, rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con un approfondimento sull’intervento di recupero della chiesa della Madonna della Neve, Alfonso Grillo, presidente del Parco Regionale delle Serre Calabresi e il consigliere comunale Raffaele Dolce che interverranno sui nuovi confini del parco e sulla riserva naturale, e infine Sandra Perfetti, coordinatrice del SAI Insieme di Santa Caterina dello Ionio che presenterà il progetto Passaggio Sicuro, un'iniziativa di car pooling comunitario pensata per colmare la mancanza di mezzi pubblici tra il centro storico e la costa, offrendo un'alternativa di trasporto sostenibile e strutturata per gli ospiti del SAI e per i residenti.

Alle ore 19:00, il Panel B darà voce alle realtà del territorio e si concentrerà sul concetto di "Rigugghju" e sulla partecipazione attiva di associazioni provenienti da tutta la Regione. Sarà una conversazione aperta, strutturata come un laboratorio orizzontale per dare spazio a idee concrete e favorire sinergie tra le diverse realtà che operano per il benessere delle comunità. Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 sarà inoltre attivo uno stand infopoint di We're South, un punto di riferimento per chi vorrà saperne di più sulle attività dell’associazione e sui progetti futuri. Dopo una pausa per la cena, la giornata si concluderà in musica con il concerto della Capofortuna Band, che renderà omaggio a Rino Gaetano con un tributo speciale a partire dalle ore 21:00.

Rigugghju Fest è un festival itinerante: gli organizzatori immaginano che ogni anno venga ospitato da un paese diverso della rete We're South, che comprende Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle, Monasterace, Bivongi e Stilo, rafforzando il legame tra le comunità e valorizzando l’unicità di ciascun paese. Per maggiori informazioni e per il programma completo, visita il sito www.weresouth.com o segui i canali social dell’associazione We’re South.