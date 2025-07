L’attore Giuseppe Zeno, il tiktoker Giuseppe Biscardi, volto di Joka Calabria, la cantante Karima e la scuola di ballo Alma Dance. Sono questi i nomi che animeranno la seconda edizione del “Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo”, kermesse da mille posti a sedere che si terrà in Piazza Aldo Moro a Scalea il prossimo 19 luglio. Ad organizzarlo è l’associazione “Una Stella per il Sud”, presieduta dall’imprenditrice Romana Guerrera, che sabato sera vestirà anche i panni della conduttrice.

La conferenza stampa

La conferenza stampa si è tenuta ieri pomeriggio al Grand Hotel De Rose. Oltre alla presidente Guerrera, vi hanno preso parte anche le socie e le collaboratrici della compagine “Una stella per il sud”. C'era anche Fabio Ferrara, consigliere comunale di Scalea con delega al turismo e al marketing territoriale, in rappresentanza dell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Russo.

I “Premi Le stelle del Sud”

Una delle novità di quest’anno sarà l’istituzione dei premi “Le stelle del Sud”, che saranno assegnati ad aziende e personalità del territorio che con il loro impegno hanno portato lustro alla città di Scalea. Tra queste, ci sono la scuola di ballo Alma Dance e l’azienda Moka Italia, produttrice di caffè, che esporta i suoi prodotti in cinquanta Paesi del mondo.

La kermesse

Il Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo nasce con l’obiettivo di celebrare le eccellenze artistiche italiane e far brillare Scalea e la Riviera dei Cedri come palcoscenico di eventi di alto profilo. L’ente promotore, l’Associazione “Una Stella per il Sud”, è invece una realtà no profit, che si propone di valorizzare la Calabria e la città di Scalea attraverso la cultura e la promozione del territorio. L’organizzazione di eventi di respiro nazionale rappresenta il cuore della sua missione, con l’obiettivo di portare nel Sud “stelle” del cinema, della musica e dello spettacolo.