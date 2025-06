Aspettando Vinitaly & the City, il 14 giugno il Parco archeologico di Sibari ospita un evento che unisce show cooking e musica, storia e sapori. Quattro weekend da non perdere tra archeologia, gusto e cultura

Dal 14 giugno, il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide ospiterà "LINFA: essenze dalla terra", un evento immersivo che celebra la millenaria cultura dell'olio d'oliva. Organizzata dai Parchi Archeologici di Crotone e Sibari in collaborazione con l’ Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, la mostra offrirà show cooking e degustazioni per un viaggio sensoriale tra storia e gastronomia.

L'inaugurazione vedrà la partecipazione di Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura Regione Calabria, Fulvia Caligiuri, direttore generale di Arsac, Rocco Zappia, presidente dell’Elaioteca Regionale, e Giampaolo Iacobini, sindaco di Cassano all’Ionio – che illustreranno l’intero programma.

Momento clou della serata sarà il lancio di "Sibaritico", un olio extravergine d'oliva prodotto dagli uliveti centenari del Parco Archeologico di Sibari. Questo progetto, curato dall'impresa sociale Catasta e dal Consorzio Aion, network di aziende di eccellenza della filiera della valorizzazione dei Beni Culturali che, in virtù di un accordo di partenariato pubblico-privato, gestisce il welcome point e una parte delle attività all’interno del Parco, valorizza il patrimonio olivicolo del luogo, trasformando l'olio in un "concentrato di storia" con un packaging che richiama l'iconografia classica.

"Saturday Ionic Tapas Night": quattro sabati di gusto e tradizione

La parte gastronomica continuerà al Parco archeologico con il ciclo "Saturday Ionic Tapas Night", quattro serate dedicate ai sapori della costa ionica. Il primo appuntamento, il 14 giugno, vedrà lo chef Giuseppe Gatto proporre innovativi assaggi di pesce locale, abbinati a oli del territorio e vini selezionati. Le serate successive ospiteranno altri rinomati chef, come Peppe Pucci (21 giugno), Caterina Ceraudo (28 giugno) miglior Chef Donna per la Guida Michelin, e Daniele Campana con le sue pizze (5 luglio). Ogni evento sarà arricchito da musica e un'atmosfera conviviale, immergendo i partecipanti nel cuore della Magna Grecia.

Un Percorso multisensoriale e anticipazione di “Vinitaly and The City”

"LINFA" è pensata per far dialogare reperti archeologici, paesaggi rurali e produzioni contemporanee attraverso tecnologie digitali e masterclass con esperti dell'Elaioteca Regionale. La mostra anticipa anche la seconda edizione di Vinitaly and The City, che si terrà dal 18 al 20 luglio sempre nell'antica Sybaris. Questo evento off-show riunirà il mondo enologico calabrese e del Sud Italia con degustazioni, talk e musica, trasformando il territorio dei Sibariti in un palcoscenico unico dove olio, vino e cultura si fondono.

Filippo Demma, direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, ha spiegato che LINFA nasce per rendere l'archeologia un'esperienza viva e accessibile, creando connessioni tra il territorio e i suoi visitatori: «Con Linfa abbiamo voluto rendere omaggio all’emblema del Mediterraneo, a uno dei simboli più forti della cultura antica, magnogreca in particolare – spiega il direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari. – Questa mostra nasce dalla volontà di rendere l’archeologia un’esperienza viva, capace di parlare al presente e alle persone, attraverso linguaggi diversi e coinvolgenti. È la formula che rende la conoscenza un’esperienza accessibile e partecipata, con un percorso pensato per costruire connessioni tra il territorio, chi lo abita e chi vuole scoprirlo.»

La partecipazione agli show cooking e alle masterclass è a prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni sul programma, visitare www.parcosibari.it.

PROGRAMMA GENERALE

Sabato 14 giugno

Ore 18:00 – Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide

Inaugurazione della mostra LINFA. Essenze dalla Terra

Presentazione del progetto Sibaritico: l’olio del Parco Archeologico di Sibari

Ore 20:00 – Parco del Cavallo

Saturday Ionic Tapas Night con DJ Set

Show cooking e degustazione di vini con il cuoco Giuseppe Gatto

Venerdì 20 giugno

Ore 18:00 - 19:00 – Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide

Visita alla mostra LINFA. Essenze dalla Terra

Masterclass di degustazione dell’olio con aziende produttrici

Sabato 21 giugno

Ore 20:00 – Parco del Cavallo

Saturday Ionic Tapas Night con DJ Set

Show cooking e degustazione di vini con l’oste Peppe Pucci

Venerdì 27 giugno

Ore 18:00 - 19:00 – Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide

Visita alla mostra LINFA. Essenze dalla Terra

Masterclass di degustazione dell’olio con aziende produttrici

Sabato 28 giugno

Ore 18:00 – Parco del Cavallo

Inaugurazione della rassegna Copie-Carciope con la fotografa Claudia Abate

Ore 20:00 – Parco del Cavallo

Saturday Ionic Tapas Night con DJ Set

Show cooking e degustazione di vini con la chef stellata Caterina Ceraudo

Venerdì 4 luglio

Ore 18:00 - 19:00 – Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide

Visita alla mostra LINFA. Essenze dalla Terra

Masterclass di degustazione dell’olio con aziende produttrici

Sabato 5 luglio

Ore 20:00 – Parco del Cavallo

Saturday Ionic Tapas Night con DJ Set

Show cooking e degustazione con il pizzaiolo Daniele Campana

Venerdì 11 luglio

Ore 18:00 - 19:00 – Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide

Visita alla mostra LINFA. Essenze dalla Terra

Masterclass di degustazione dell’olio con aziende BHICA

e con la formatrice Marilena Bruno (Master Beauty)

Informazioni

Prenotazione obbligatoria: 333 7603495