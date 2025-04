Tutto pronto a Zambrone, nel Vibonese per la settima edizione del Campionato nazionale di pizza ai sapori di Calabria. L’evento è in programma all’Hotel La Praia e proseguirà anche domani 29 aprile. Contestualmente, come ha anticipato l’organizzatore, Francesco Fortuna (pluripremiato pizzaiolo vibonese), si terrà per la prima volta in Italia il Memorial in ricordo di Umberto Fornito, decano dei maestri pizzaioli, campione del mondo, scomparso a seguito di un malore: «È la prima volta – ha evidenziato Fortuna – che in Italia si omaggia la figura di Fortino, il suo talento, il suo amore per la propria terra e per l’arte della pizza. Siamo orgogliosi di poter ospitare anche i suoi familiari».

Al contest, come evidenziato dal promotore Fortuna, «aderiscono circa 100 pizzaioli provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Ben 60 i premi in palio». Riconoscimenti alla loro bravura, creatività e ai loro quotidiani sacrifici per valorizzare, anche fuori dai confini del Belpaese, uno dei prodotti simbolo della tradizione italiana. Il Campionato ai sapori di Calabria, inoltre, punta a promuovere le eccellenze del comprensorio regionale: dalla ‘nduja alla cipolla rossa di Tropea, passando per le patate della Sila, i salumi nostrani e l’olio extravergine d’oliva.

«Sarà dato ampio spazio all’ospitalità. Infatti abbiamo deciso di mettere gratuitamente a disposizione 2mila pizze a portafoglio per quanti vorranno venirci a trovare. Auguriamo a tutti buona competizione e siamo convinti che a vincere, ancora una volta sarà la passione», conclude Fortuna. L’appuntamento gode di una cospicua rete di sponsor nonché l’appoggio di vari entri tra cui il Comune guidato dal sindaco Corrado L’Andolina (presidente della Provincia), Formazione pizza Calabria, Upm, Associazione pizzaioli Calabria.