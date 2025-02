Gli Amici della Musica di Acri (CS) rinnovano anche quest’anno il prestigioso evento internazionale dedicato al saxofono. Dopo il successo della scorsa edizione, con protagonista il saxofonista Alessandro Malagnino, l’Accademia acrese diretta dal maestro Angelo Arciglione - ormai diventata un perno musicale fondamentale del movimento musicale e culturale calabrese - ospiterà un’attesissima masterclass di Nicolas Arsenijevic, tra i saxofonisti e didatti più importanti del panorama internazionale. La masterclass, della durata di tre giorni, si concluderà con un concerto imperdibile - martedì 25 febbraio 2025 alle ore 20.30 presso il prestigioso Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri - che vedrà protagonista Arsenijevic insieme a Marina Notaro (saxofono) e Angelo Arciglione (pianoforte).

Nicolas Arsenijevic è risultato vincitore, nel 2024, del prestigioso concorso a cattedra del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, firmando la storia del saxofonismo come successore del maestro Claude Delangle. Vincitore del prestigioso “Concours Adolphe Sax de Dinant”, Arsenijevic si esibisce nei più importanti festival internazionali ed è invitato a tenere masterclass in tutto il mondo. Al suo fianco Marina Notaro, uno delle figure di riferimento del saxofono in Italia, e il pianista di casa, Angelo Arciglione, altro nome di spicco della scena musicale internazionale appartenente alla terra calabra. A rendere l'evento ancora più esclusivo sarà la prima esecuzione assoluta di un brano inedito per due sax e pianoforte composto da Paolo Gasparin e dedicato ai tre maestri.

Il progetto è promosso dall’associazione Amici della Musica di Acri APS ed è sostenuto dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali quale progetto di rilevanza. Arricchiranno l’evento le esposizioni e presentazioni di alcune delle aziende più rinomate legate al mondo del saxofono come “Henri Selmer” e “D’Addario Woodwinds”, aperte al pubblico presso l’Accademia durante i giorni della masterclass. Info e prenotazioni: www.campusmusicaacri.com - campusmusicaacri@gmail.com