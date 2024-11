Sarà Manuela Arcuri l’ospite d’onore, sabato 27 agosto,di CineIncontriamoci, il e cineforum di Acri nel cosentino, che torna per la sua XII edizione.

Il tema portante di questo appuntamento sarà la Pace. Un chiaro messaggio contro la guerra in Ucraina ma anche per tutte le guerre che esistono nel mondo. La kermesse, ideata e realizzata dal promoter Mattia Scaramuzzo, in tandem con Old Cinema, il salotto della "Settima Arte", ha avuto nel corso degli anni illustri ospiti tra registi e attori: Neri Parenti, Carlo Verdone, Pupi Avati, Maria Antonia Avati, Enrico Vanzina, Giovanni Veronesi e Alessio Boni.

L’obiettivo principale che il festival si pone è quello di promuovere la migliore cultura cinematografica italiana in Calabria, aggregando laddove prevale la dispersione delle migliori risorse, ricamando un fil rouge con quello stereotipo di terra dimenticata dai grandi circuiti produttivi, e al contempo celebrare la “Calabria d’autore” attraverso tematiche sociali e civili come modelli da seguire, in ogni ambito: dalla cultura, alla giustizia, al giornalismo d’inchiesta, all’ imprenditoria, e contro il predominio della povertà intellettuale, delle ingiustizie sociali e della latente ma onnipresente criminalità organizzata.

Manuela Arcuri non sarà solo la madrina del salotto acrese, infatti, grazie alla collaborazione con Valtur, l’attrice potrà visitare la regione e scoprirne le bellezze, anche quelle più nascoste.

«Per noi avere la ambasciatrice Manuela Arcuri, significa innanzitutto elevare il concetto di quota rosa in Calabria in ogni settore - dice Mattia Scaramuzzo, ideatore di CineIncontriamoci -, senza che sia un indice di valore facilmente stereotipato, riscoprendo altresì il significato del cinema anche attraverso l’incoraggiamento della presenza delle donne come registe, attrici, segretarie di produzione, produttrici ecc».

«In autunno - prosegue Scaramuzzo -, partiranno le nostre masterclass sul cinema con grandi artisti, registi, attori e produttori, per consentire ai giovani talenti di formarsi nella loro terra senza dover diventare per forza emigranti del sapere».

La XII edizione di Cper la sezione “Calabria d’autore”, prevede il monologo dell’attore-doppiatore Giuseppe Ingoglia e dalle 22.00 Round Table “I cineimprenditori” per sedimentare ciò che negli anni si è creato: un vero e proprio network che quest’anno avrà l’intelaiatura per diventare un incubatore di risorse e programmi in sinergia del tessuto economico locale, grazie all’associazionismo della città di Acri e a tutti gli imprenditori sapranno cogliere la sintesi tra il pragmatismo e la cultura per valorizzare al meglio il territorio con la magia del cinema.

Il programma della serata prevede poi il conferimento di un premio alla carriera a Manuela Arcuri, ambasciatrice di valori per questa edizione, sia pop che d’autore, con il ritiro del premio realizzato dal maestro orafo Domenico Tordo. A premiare l’attrice di tante fiction e film entrati nell’immaginario collettivo popolare, sarà il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande.

Spazio anche al mondo dei social network con l’influencer Rosy Maggiulli, pugliese d’origine, da sempre innamorata del patrimonio nascosto della Calabria, che amplificherà la platea omnicanale, tra presenti e followers, ritirando il premio “Calabria nel cuore”, realizzato dal maestro Tordo.

A inframezzare la serata e il programma, non mancheranno le note delle Maestre Valentina Marchese e Ilenia Turano. La serata verrà condotta dal giornalista Piero Cirino, con la modella cosentina Martina Brogno. L’evento, che si svolgerà, a partire dalle 21.20, nella centralissima piazza Sprovieri, sarà gratuito.