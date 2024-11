Ad Acri, nel cosentino, in occasione della festa degli innamorati sta per scattare "l'obbligo di baciarsi". L'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale, in occasione di San Valentino, prevede infatti l'installazione della "panchina degli Innamorati" e la segnaletica “obbligo di baciarsi”, che invita i visitatori a baciarsi sullo sfondo di meravigliosi e caratteristici panorami, il belvedere che si affaccia sulla città.

L'iniziativa messa in campo ad Acri non rappresenta un caso isolato. In Italia ci sono infatti diversi luoghi dove è “obbligatorio” baciarsi, tra questi uno dei primi Comuni a sancire questo curioso e romantico obbligo è stato il borgo di Trentinara nel Cilento.

Inoltre, il prossimo 14 febbraio, ad Acri sarà riproposta l'installazione delle luci di San Valentino. All'interno della villa comunale "Gazebo" verranno infatti accesi un romantico arco dell’amore e tanti cuori ed installazioni tematiche luminose a led. Lo scorso anno furono numerose le coppie hanno risposto all’invito di scattarsi foto ricordo pubblicate sui social attraverso l'hashtag #AmAcri

«Quale occasione migliore della Festa degli Innamorati per celebrare anche l’amore per la propria terra e far conoscere angoli nascosti con scorci meravigliosi, come il Belvedere di Acri. Questa iniziativa invita ad amare, infatti, anche il proprio territorio, a contemplarlo nella sua bellezza … che si appartenga alla comunità acrese o che si venga da fuori, baciarsi ad Acri renderà memorabile un bacio ed il panorama che ne avrà fatto da sfondo! Scambia anche tu un bacio nella Zona romantica del belvedere, condividilo e usa gli hashtags: #kissmehere #bacioAcri #lovingAcri #jet’aimeAcri», si legge in una nota diffusa dal sindaco di Acri Pino Capalbo e dalla sua vice Anna Cecilia Miele.