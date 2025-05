I mitici Bronzi di Riace si preparano ancora una volta ad essere spettatori di un grande evento musicale che si svolgerà al MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in cui sono custoditi e ammirati da turisti di tutto il mondo.

Dopo gli emozionanti live di Sergio Cammariere e del gruppo Gospel di Vincent Bohanan con The Sound of Victory dello scorso dicembre, domenica prossima (18 maggio) alle ore 18:00 in Piazza Orsi, l’enorme salone interno di Palazzo Piacentini sede del Museo, si terrà “8mm”, il concerto dedicato al Cinema dell’ Orchestra Sinfonica Brutia.

Diretta dal maestro Francesco Perri, compositore e direttore del Conservatorio Giacomantonio di Cosenza, la speciale formazione orchestrale di archi e pianoforte composta da venti musicisti eseguirà storiche colonne sonore di Ennio Morricone, Stelvio Cipriani, Manuel DE Sica, Henry Mancini, Osvaldo Minervini, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli, Armando Trovajoli e Ryuichi Sakamoto.

«8mm: Il suono del cinema italiano – sottolinea il direttore d’orchestra Francesco Perri, lui stesso premiato per la Migliore Colonna Sonora al Winter Film Awards di New York per il film The Guardian of the Ice - è un percorso emozionante di riscoperta del suono italiano attraverso il cinema nazionale del neorealismo; alcuni dei più grandi compositori, che hanno firmato storiche e iconiche colonne sonore, sono ripresi dall’obiettivo di una telecamera immaginaria che ripercorre la cultura e la società italiana dal boom economico fino ad oggi».

L’evento è un’anteprima del ricco e variegato programma che sarà presentato nei prossimi giorni ed animerà il Museo per tutta l’estate con nomi di prestigio della Cultura e dello Spettacolo per volontà del direttore archeologo Fabrizio Sudano, con la direzione artistica di Ruggero Pegna e il coordinamento dell’architetto Claudia Ventura, responsabile dell’Area Valorizzazione.

«La mia direzione punta molto sulla diffusione della conoscenza fuori e dentro le mura – ha affermato Sudano in una recente intervista - Nella mia visione il MArRC è il museo di tutti e per tutti, per questo motivo già dai primi giorni ho accolto le richieste di collaborazione provenienti dalle realtà associative che animano Reggio ed avviato interlocuzioni istituzionali per potenziare l’infrastruttura culturale della città; il potenziamento dell’accessibilità culturale del museo anche attraverso eventi artistici è sin dall’inizio tra i miei obiettivi».

Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per accedere alle sale del Museo è necessario acquistare il biglietto ordinario.