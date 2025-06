La storia dell’Arma e la sua presenza nel territorio reggino, è raccontata da una mostra ospitata nella Sala Paolo Orsi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e visitabile, con ingresso libero, fino a domenica 15 giugno.

La mostra rientra nel progetto “Una storia chiamata futuro”, che ha racchiuso simbolicamente, sotto questo titolo, gli eventi predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri, retto dal Generale di Brigata Cesario Totaro, per celebrare il 211° anniversario di fondazione dell’Arma.

Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso documenti, cimeli, stampe, oggetti d’epoca, tratti dalla collezione privata di Giovanni Guerrera, per rileggere o conoscere ed apprezzare gli avvenimenti più importanti della storia dell’Arma sin dalla sua origine, il sacrificio e gli atti di eroismo dei suoi uomini in momenti di guerra e non solo.

Apre il percorso espositivo, una copia d’epoca delle Regie Patenti, il documento con cui, nel 1814, il Re Vittorio Emanuele I creava “…Un Corpo di Militari per buona condotta e saviezza distinti, con nome di Corpo de’ Carabinieri Reali”.

Da quel momento, l’esposizione accompagna il visitatore in un itinerario storico ricco di ricordi: la famosa carica dei Carabinieri a cavallo contro le truppe francesi arroccate a difesa di Grenoble, del 1815, che costituisce il battesimo di fuoco del novello Corpo; la leggendaria Carica di Pastrengo, la battaglia più famosa della prima guerra d’Indipendenza (1848), con protagonisti tre squadroni di Carabinieri Reali a cavallo; l’Unità d’Italia; il primo centenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri Reali; la nascita del Motto Araldico dell’Arma “Nei secoli fedele”; le imprese nel corso della Prima Guerra Mondiale, in cui combatte anche un Carabiniere della provincia di Reggio, Gennaro Spina di Mammola; la concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, il 5 giugno del 1920; gli eventi che vedono protagonisti ed eroi i Carabinieri nella seconda Guerra Mondiale: gli indomiti di Culqualber; il Carabiniere Scapaccino; i martiri di Fiesole; il vice brigadiere Salvo D’acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, riconosciuto “Venerabile” da Papa Francesco nel febbraio 2025. Un elenco di Carabinieri eroi che, per motivi espositivi, non giunge ai nostri giorni.

Un omaggio particolare è dedicato alla Virgo Fidelis, proclamata Patrona dell’Arma dei Carabinieri da Pio XII, l’11 novembre del 1949.

Per descrivere le pesanti difficoltà in cui erano costretti a vivere i militari al fronte in tempo di guerra, è stato riprodotto con oggetti d’epoca un posto di comando dei Carabinieri Reali: una tenda da campo, un cofano scrittoio “someggiabile” dotato di tutto il necessario per le attività burocratiche; una uniforme da combattimento corredata dalla classica lucerna; uno zaino; un contenitore per l’acqua, l’antica “ghirba”.

Ad arricchire l’esposizione, le divise d’epoca, concesse dall’Associazione nazionale Carabinieri di Gerace.

In questo percorso storico, uno spazio importante è occupato dai preziosi documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, diretto da Angela Puleio, che illustrano la presenza dei Carabinieri nella nostra città e nella provincia reggina a partire dal 1860 fino alla prima metà del ‘900.

In quell’epoca siamo ancora in presenza della “Intendenza della Calabria Ulteriore Prima” e i documenti raccontano le esigenze della vita quotidiana dei Carabinieri Reali: la richiesta di invio di truppe; le forniture di casermaggio; i lavori alle caserme; le riparazioni urgenti alla Caserma dei Reali Carabinieri, ex convento dei “Liguorini”; gli interventi dei Carabinieri nel corso delle alluvioni; le gratificazioni ricevute; le ricompense al valore civile ai militari dell’Arma impegnati in occasione dell’inondazione del comune di Salice, o per l’intervento in occasione di un incendio nel comune di Africo; il terremoto del 1908; il progetto per la Caserma dei Carabinieri Reali; l’assistenza dei Carabinieri nel corso delle alluvioni del 1951 e del 1953.

Documenti che dimostrano come, nel tempo, i Carabinieri siano sempre stati un punto di riferimento per tutte le comunità e i territori, nei grandi centri urbani e nei piccoli borghi, e come la storia dell’Arma sia intrecciata a quella dell’Italia in un legame forte e indissolubile. Carabinieri fedeli sempre alla loro missione, la stessa dal 1814: il servizio alle comunità in cui operano.

La mostra, da non perdere per il suo valore storico-documentale, è stata curata dalla responsabile Valorizzazione del MarRC, Claudia Ventura, con la collaborazione del direttore dell’Archivio di Stato Angela Puleio e le archiviste Cristina Brandolino e Clara Foglia.