È il deejay che più di tutti rappresenta la scena italiana nel mondo, il padre nobile di generazioni e generazioni di artisti che hanno ripercorso le sue orme e il riferimento di milioni di ragazzi che passavano i pomeriggi ad attendere il suo Deejay Time.

Domenica 28 luglio, il Le Club di Locri accoglierà in consolle Albertino per una serata Sunset che promette di essere indimenticabile: dal tramonto a notte fonda, sarà una festa unica per tutti gli appassionati della disco che si ritroveranno in quello che è diventato l’appuntamento più cool dell’estate della Locride. La tappa di Albertino è solo uno dei tasselli di un programma tra i più importanti della Calabria, che ha visto nelle prime serate il tutto esaurito con l’inaugurazione della stagione e settimana scorsa con il dj set di Shorty, tra i più importanti dj e producer italiani anche grazie alla lunga esperienza su M20.

L’attesa, però, è tutta per il più famoso celebrante delle notti in pista italiane: Albertino è uno dei DJ e produttori più celebri della scena musicale italiana. Con una carriera che inizia negli anni '80, Albertino è stato uno dei pionieri della musica dance in Italia, contribuendo alla diffusione del genere attraverso le sue trasmissioni radiofoniche e le sue esibizioni dal vivo. Conosciuto per il suo stile inconfondibile e la sua capacità di mixare brani di successo con nuove hit, Albertino ha saputo conquistare intere generazioni di appassionati di musica.

Nel corso degli anni, Albertino ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, portando la sua musica nei club e nei festival più prestigiosi del mondo. Le sue esibizioni sono caratterizzate da una grande energia e da una tecnica impeccabile, che rendono ogni sua performance unica e coinvolgente. La sua presenza al Le Club è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica dance, che avranno l'opportunità di assistere a un dj set di altissimo livello.

La serata del 28 luglio con Albertino è solo un tassello del programma del Le Club di Locri, che dopo i successi degli anni scorsi con Bob Sinclair, Klingande e tanti artisti internazionali ospiterà quest’anno Rocco Hunt, SLF, Mr. Belt&Wezol, Sophie and the Giants, Le One, Gemelli Diversi, Marzinotto e Prezioso.