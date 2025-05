443 ballerini, 52 gruppi, 63 solisti, 26 scuole di danza provenienti da tutta la Calabria. E poi ospiti internazionali ed una giuria incredibile. Numeri importanti per la sesta edizione del Premio Danza Calabria “Tina Adamo”. Appuntamento previsto il prossimo 4 maggio al Teatro Tau dell'Unical.

«Da anni ormai – scrivono i promotori in una nota stampa - si vuole ricordare la maestra Tina Adamo (morta dopo la nascita del suo secondo figlio per una emorragia post parto), che prematuramente ci ha lasciato, nel migliore dei modi. Anche questa edizione si preannuncia emozionante. A partire dalla giuria d'eccezione composta dai maestri Dario Lupinacci, Mia Molinari, Gaetano Posterino e, per la prima volta in Calabria, la maestra Joy Womack, coraggiosa ballerina che ha lasciato patria e famiglia per realizzare il suo sogno di diventare prima ballerina e poi etoile del Bolshoi di Mosca. La sua storia è diventata un film pluripremiato “Joyka – A un passo dal sogno”».

La direzione artistica è firmata dalla maestra Ilaria Dima e la direzione artistica per l’Europa è affidata al maestro Gaetano Posterino mentre la direzione organizzativa è del maestro Antonio De Luca, una garanzia di qualità. A chi sarà assegnato il premio alla carriera? Ancora non si può svelare il nome ma, rileggendo quelli delle passate edizioni, da Steve La Chance a Mia Molinari, da Gaetano Posterino a Claudia Zaccari fino a Fabrizio Monteverde, ultimo premiato, arriverà certamente un'altra grande sorpresa. Previste, come sempre, borse di studio importanti. Si attende il pubblico delle grandi occasioni.

«Vorrei ringraziare il Comune di Montalto Uffugo che, attraverso il sindaco Biagio Faragalli e l’assessore Silvio Ranieri, hanno testimoniato vicinanza ed apprezzamenti. Così come tutto il gruppo di lavoro per l’organizzazione, sempre unito e compatto con le giuste competenze, composto da Alessandro Ruffo, Giusy Iantorno, Valentina Cameriere, Espedito Sangermano e Francesca Barbieri», le parole del maestro Antonio De Luca, anima e cuore della kermesse.