Ad Altomonte il pane sarà il protagonista assoluto da venerdì 22 a domenica 24 novembre prossimi, nella tre giorni “Gran Festa del Pane - Pane e Lavoro”.

Fitto il programma degli eventi e degli appuntamenti, tra convegni, workshop, laboratori e degustazioni. Si partirà con l’inaugurazione venerdì 22 novembre prevista alle 10. Da quel momento si potranno visitare gli stand ed i forni accesi pronti a sfornare prelibatezze.

Tra venerdì e sabato il pane sarà al centro di workshop e convegni sui più svariati temi, tra i quali “Le nuove forme di lavoro e la formazione professionale nel settore dell’arte panaria”; “Il pane e i grani antichi del territorio - Esperienze e laboratori sul pane e derivati a Castiglione Cosentino, Bisignano, Luzzi, Acri e nel Parco del Pollino”; “Il Pane ci parla - come ascoltare e descrivere ogni sfumatura sensoriale”; “Pane, lavoro e diritti nel territorio”; “Pane, cibo e sostenibilità. Strategie per ridurre lo spreco alimentare e innovare l’alimentazione”.

Tanti gli ospiti che si alterneranno nei diversi appuntamenti di approfondimento sull’alimento che, nei tempi, ha subito tante ed interessanti varianti, ma che resta pur sempre uno dei protagonisti assoluto sulle tavole.

Tra gli eventi previsti nella giornata di sabato, anche una importante risposta al territorio con la firma dell’atto di intesa per l’istituzione del Punto Utente Evoluto (PUE) Inps nel Comune di Altomonte tra il direttore provinciale dell’ente previdenziale di Cosenza, Angelo Manna ed il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola.

Certamente interessante anche la cena organizzata all’Hotel Barbieri che sarà a sfondo benefico in favore della Caritas Diocesana di Cassano Allo Ionio. La preparazione del convivio sarà affidata agli studenti dei corsi serali dell’Istituto professionale di Stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera-Ipsia “Da Vinci” di Castrovillari che utilizzeranno i prodotti tipici del territorio a marchio Igp e Dop. Il sabato si concluderà alle 21, in piazza San Francesco, con il concerto di Cecè Barretta.

L’estemporanea di pittura aprirà l’ultimo giorno della Festa, con l’esposizione di diversi artisti che si cimenteranno affrontando il tema “I sapori della tradizione tra ambiente, agricoltura, vicoli e bellezze architettoniche del borgo” e la relativa premiazione prevista nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio, alle 17, saranno consegnati i premi “Altomonte alla Calabria che produce – Gran Festa del Pane”. A conclusione, in piazza Santa Maria, ancora un concerto musicale che di fatto rimanderà l’appuntamento al prossimo anno.