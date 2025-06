Fino al 21 giugno, 50 artisti, tra attori, registi, tecnici e professionisti del mondo del cinema provenienti da 24 paesi diversi di tutti i continenti, si riuniscono in Calabria per partecipare all’undicesima edizione del laboratorio cinematografico Kino Guarimba, con l'obiettivo di realizzare cortometraggi in collaborazione con la comunità di Amantea. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Sono rappresentate le seguenti nazioni: Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Olanda, Portogallo, Romania, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito, Ucraina, Uruguay, Stati Uniti, Venezuela.

Amantea – si legge nel comunicato - è un piccolo comune del Tirreno cosentino che in questi giorni diventa un centro di produzione cinematografica a cielo aperto e luogo di formazione specializzata.

Il progetto forma una comunità multiculturale, vivendo a stretto contatto con la cultura del territorio, partecipando ad una serie di attività di socializzazione e formazione e incontri con la comunità. Dopo aver formato indipendentemente le squadre di lavoro, in questi giorni ideeranno, gireranno e monteranno cortometraggi originali.

Tante le novità di questa edizione: la collaborazione con l’organizzazione gambiana Khoros Film Festival. Per la prima volta nella storia del Kino, accogliamo un ospite dal Gambia, Sinou Gomez (coordinatore tecnico del Khoros) grazie a una borsa di studio che ne sostiene la partecipazione; Due artisti colombiani, Rossana Montoya e David Martinez sono riusciti a partecipare grazie al sostegno di Proimagenes Colombia, l’ente nazionale per la promozione cinematografica del Paese sudamericano; Lu Fraga, che a sua volta organizza la residenza CineMarea in Uruguay.

La comunità amanteana è direttamente coinvolta nel progetto: il 12 giugno, al Lido Azzurro di Amantea, si è tenuto un casting popolare che ha accolto bambini e adulti che si vogliono mettere in gioco per recitare e avere la possibilità di vedersi sul grande schermo.

La formazione, divisa in diverse masterclass, è curata da una squadra di professionisti internazionali, che segue i partecipanti nel loro processo di crescita, ispirandosi ai principi dell’educazione non formale: Oscar Peña González dalla Spagna, tutor della residenza, Anna Maria Jams, dall’Estonia, tutor di suono, Fortunato Valente dalla Calabria, tutor di montaggio.

La Guarimba mette a disposizione anche i propri spazi: dal Terrenito, giardino all’aperto al centro del paese, La Piccola Biblioteca di Amantea, per le conferenze, le sessioni di editing e lo Studio di Musica per la registrazione di audio.

L’invito è il 21 giugno per la proiezione dei film che si stanno realizzando durante la residenza, nello spazio culturale Il Terrenito di Amantea, una proiezione aperta a tutta la cittadinanza.

«Senza supporto dal Comune di Amantea siamo riusciti a realizzare questo evento spettacolare e utile al territorio che inizia la stagione estiva in un periodo veramente buio per la nostra economia locale», commenta Giulio Vita, direttore artistico del progetto. «Immaginate cosa potremmo fare con un minimo di contributi e supporto da parte della politica».

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale La Guarimba, l’Associazione CinemAmbulante. Tra i partner: I festival Caribe Atomico (Venezuela) Khoros Film Festival (Gambia) e MyAirBridge.