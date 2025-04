«Nel silenzio del mare, rendiamo omaggio a una guida spirituale che ha attraversato il tempo con la forza della fede e la dignità dell’umiltà». La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Crotone con la bandiera a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa di papa Francesco. E già sui social le foto raccontano i primi contatti tra la città e il vascello.

«La nave più bella del mondo è a Crotone!», esulta la pagina Facebook Crotone Port Cruise. Ed evidenza che «oggi il porto di Crotone ha l’onore di accogliere la maestosa Amerigo Vespucci, l’iconica nave scuola della Marina Militare Italiana, un vero simbolo di eleganza, tradizione e orgoglio italiano. Un’occasione unica per ammirare da vicino un capolavoro del mare».

Sono tre le tappe calabresi previste nel Tour Mediterraneo della nave. Oggi e domani ormeggerà nel porto di Crotone dove la cittadinanza avrà la possibilità di visitare il veliero dalle 13 alle 20. Il 5, 6 e 7 maggio Nave Amerigo Vespucci sosterà invece nel porto di Reggio Calabria insieme al Villaggio IN Italia che propone un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico.

La nave a Reggio Calabria sarà aperta al pubblico giorno 5 maggio dalle 12 alle 21 e il 6 maggio dalle ore 10 alle ore 21. Le viste a bordo e al villaggio IN Italia sono totalmente gratuite e prenotabili sul sito www. tourvespucci.it.

Il 7 maggio il Vespucci sosterà al largo di Scilla per essere ammirata in mare.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.