Sfilate, carri, tante mascherine ed un’esplosione di colori: è partito il conto alla rovescia per le tante iniziative patrocinate dal Comune di Vibo Valentia per il Carnevale 2025. Diversi gli appuntamenti, anche nelle frazioni, per allietare le giornate dei più piccoli e non solo.

La giunta guidata dal sindaco Enzo Romeo ha infatti approvato la delibera con cui l’ente intende patrocinare e supportare le iniziative organizzate insieme alle associazioni di promozione sociale del territorio.

Si parte sabato 1 marzo dalle frazioni. A Bivona, dalle ore 15.00 alle 19.00, nella piazzetta della Tonnara (piazza Toscana) si terrà la festa di carnevale per tutti i bambini, organizzata dalla parrocchia San Pietro.

Sempre sabato 1 marzo, dalle 15.30 alle 20.00, è la giornata scelta dal comitato “Insieme per Porto Salvo”, con la collaborazione dell’associazione “Mamma che festa” che animerà l’evento a Porto Salvo in via Barletta (in prossimità del plesso scolastico di via Roma). A Porto Salvo verrà inoltre realizzato un piccolo carro allegorico.

Domenica 2 marzo è Vibo Marina la protagonista del carnevale. Tra via Monteleone, corso Bianchi, corso Colombo, il lungomare, a partire dalle ore 15.00 si snoderanno le principali attività organizzate dalla parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei.

Ci sarà la sfilata dei carri allegorici, dei gruppi di ballo, dei giganti e delle mascherine. Ma non solo: tantissimi gli spettacoli, con le magiche bolle, il circo ramingo, il Carnival party taranta dance. Divertimento per tutti i gusti e tutte le fasce d’età.

Anche Triparni si colorerà di maschere e coriandoli domenica 2 marzo, con l’evento organizzato dalla parrocchia San Nicola in piazza Largo chiesa dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Lunedì 3 marzo dalle ore 16.00 si torna a Vibo Marina, in piazza Satriani, con la sfilata delle mascherine e la premiazione finale, con stazionamento dei carri allegorici.

Chiusura in bellezza martedì 4 marzo dalle ore 16.00 fino a tarda sera nel capoluogo. In piazza Piazza Martiri d’Ungheria, grazie all’organizzazione della Dog Days Production, tantissime iniziative: il concorso provinciale “Maschere in passerella” per bambini e adulti, singole e di gruppo, con premiazione delle prime cinque classificate; lo spettacolo con le mascottes Super Mario, Harry Potter, Masha&Orso, Mary Poppins ballet; il carro allegorico “Il ritorno di Goldrake”; la musica “do Brazil” con il gruppo Musica viva; la banda comico-musicale “I coriandoli impazziti” e la street band di Rombiolo; il clown Pablo e il cannoncino spara coriandoli. Ed infine balli in piazza con il dj “Jo Russ”.