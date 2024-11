Da Carmen Consoli a Mahmood, da Manu Chao a Enrico Ruggeri e tanti altri: nelle cinque province un fine settimana all'insegna della musica (e non solo)

L'estate in Calabria continua ad ospitare grandi eventi sotto il cielo stellato di agosto. Numerosi e differenti i concerti e le iniziative in programma nel weekend nelle cinque province della nostra regione per intrattenere i residenti ed i turisti.

Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti previsti nel fine settimana.

Sud Sound System a Le Castella

Sarà l'Arena del mare di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, ad ospitare venerdì 23 agosto il concerto dei Sud Sound System. Una serata da non perdere per gli amanti del gruppo che punta ancora una volta a coinvolgere il proprio pubblico con straordinarie performance dal vivo.

Mahmood a Roccella Ionica

È uno degli eventi più attesi dell'estate in Calabria. Mahmood si prepara a salire sul palcoscenico del Roccella Summer Festival nella serata di venerdì 23 agosto per un concerto destinato ad emozionare e far divertire. Appuntamento al Teatro al Castello di Roccella Ionica con una delle tappe del Summer Tour 2024 del celebre ed apprezzato artista.

Fabrizio Moro a Cirò Marina

Venerdì 23 agosto alle 21.30 appuntamento a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con il concerto di Fabrizio Moro. L'artista, che farà tappa nella cittadina affacciata sullo Ionio con il suo "Una vita intera tour", si esibirà ai Mercati saraceni.

Tommaso Paradiso a Cirella

Farà tappa anche in Calabria il Tommy Summer Tour 2024 che vedrà protagonista Tommaso Paradiso sabato 24 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, in provincia di Cosenza. L'inizio del concerto è previsto alle 21.30.

Taragnawa a Montauro con il Festival d'Autunno

Il progetto musicale "TaraGnawa", che tiene assieme le radici della tarantella calabrese con la tradizione originaria del Nord Africa degli Gnawa, sarà protagonista nell'ambito del Festival d'Autunno sabato 24 agosto alle 22 con uno spettacolo in programma nella suggestiva cornice della Grangia di Montauro, in provincia di Catanzaro. Un'occasione per esaltare le diversità culturali e musicali di due tradizioni tra loro apparentemente lontane.

Carmen Consoli a Reggio Calabria

Sarà in concerto sabato 24 agosto a Reggio Calabria, e più precisamente a Catona, nell'ambito di Catonateatro, la cantantessa Carmen Consoli. L'artista siciliana porterà in riva allo Stretto il suo tour "Terra Ca Nun Senti". Inizio del concerto previsto alle ore 21.

Michele Zarrillo a Reggio Calabria

Cinque giorni, Una rosa blu, La notte dei pensieri. Sono solo alcuni dei grandi successi che Michele Zarrillo eseguirà in concerto a Reggio Calabria sabato 24 agosto alle 21.30 presso il centro commerciale Porto Bolaro.

Manu Chao a Cirella

In occasione del Tirreno Festival, appuntamento con Manu Chao al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, in provincia di Cosenza. L'artista si esibirà in concerto, in versione acustica, domenica 25 agosto con inizio dello spettacolo previsto alle ore 21.30.

Umberto Tozzi a Cirò Marina

Concerto di Umberto Tozzi, accompagnato dalla sua orchestra, domenica 25 agosto alle 21 presso i Mercati saraceni di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cantante celebre nel mondo grazie ai suoi intramontabili successi.

Enrico Ruggeri a Santo Stefano in Aspromonte

Enrico Ruggeri sarà in concerto domenica 25 agosto alle 21.30 in piazza Domenico Romeo a Santo Stefano d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. L'interprete di "Mistero" si esibirà accompagnato dalla sua band.

Varia di Palmi

Grande attesa per la Varia di Palmi, inserita nel patrimonio orale ed immateriale dell’umanità dall’Unesco, che si svolgerà nella cittadina del Reggino domenica 25 agosto. La manifestazione, dedicata a Maria Santissima della Sacra Lettera, si caratterizzerà per un enorme carro votivo, che rappresenta l'universo e l'assunzione in cielo della Vergine Maria, trainato da 200 'mbuttaturi (portatori).