2000 studenti, 20 ricercatori, 2 cantieri archeologici aperti e visitabili, altri due a breve in apertura ed un altro cantiere di valorizzazione in procinto di aprire: corsi, visite ed incontri in vista dell’Expo di Osaka dove il progetto sarà protagonista al Padiglione Italia

2000 studenti, 20 ricercatori, 2 cantieri archeologici aperti e visitabili, altri due a breve in apertura ed un altro cantiere di valorizzazione in procinto di aprire: questi sono i numeri di quanto si sta preparando per far meglio conoscere il progetto Antica Kroton Futura. Concluse le fasi di progettazione definitiva nei laboratori partecipati, della progettazione esecutiva, della verifica esterna, da qualche tempo, si sono aperti i cantieri archeologici di Gravina ed Acquabona. Si stanno per aprire, a cura del MIC, i cantieri di scavo archeologico ai piedi del Parco Pignera, davanti allo stadio ed a Capo Colonna e si stanno per aprire quelli di valorizzazione del Castello e dell’ex percorso delle Calabro Lucane. Ora è il momento del coinvolgimento diretto della cittadinanza e dei tanti turisti che arriveranno a Crotone ed in Calabria nei prossimi mesi sia come ospiti del turismo delle radici, quello generale da poter coinvolgere, anche per implementarlo, oltre a quelli specifici della stagione estiva e dell'attività crocieristica.

Nei prossimi giorni sarà inaugurato il nuovo sito internet su cui ci si potranno prenotare le visite ai cantieri che si potranno fare con l’aiuto degli studenti del Liceo Pitagora, dell’Istituto Pertini Santoni e del Liceo Gravina, oltre che delle associazioni già coinvolte nell'animazione territoriale.



Il 24 marzo l’architetto Mario Cucinella darà l'avvio alla nuova fase del corso di alta formazione tenuto dalla sua Fondazione SOS (School of Sustainability) presso l’Urban center. Nei prossimi tre mesi vivrà il vero laboratorio di progettazione che proporrà soluzioni di rigenerazione urbana, basate sull'identità culturale della città magnogreca valorizzata dal progetto Antica Kroton Futura attraverso la direzione scientifica del Professor Carlo Rescigno.



Numerosi i prossimi appuntamenti previsti a margine delle visite ai cantieri

Il 29 marzo si svolgerà “Ktisis. Kroton tra mito e leggenda” reading di e con Rita De Donato e Carlo Gallo. Da Aprile avranno inizio una serie di incontri con il linguaggio del fumetto. Tutti gli appuntamenti si terranno presso l’Urban Center in via Cristoforo Colombo nella struttura storicamente dell'Area marina Protetta, ora condivisa.

Infine, da domenica 30 marzo ci si potrà prenotare per partecipare a “chemeravigliosavventura” tour a cura di Gianluca Facente, una serie di appassionanti passeggiate urbane che faranno conoscere Crotone attraverso la sua incredibile storia antica, medievale e contemporanea che preludono a tutta una serie di attività esterne all'Urban center, anche se gestite sempre dalla struttura che ha già chiuso operazioni di collaborazioni con radicati stakeholder.

Oltre alle attività in città, questa rinnovata primavera crotoniate prevede una importante tappa internazionale: Antica Kroton Futura sarà presente ad aprile alla settimana della Calabria al Padiglione Italia all’Expo universale di Osaka in Giappone.