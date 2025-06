«Le api non possono parlare, ma noi possiamo raccontare la loro importanza», è questa la ragione che sta alla base del progetto "Apicoltore per un giorno".

Un'iniziativa pensata per riservare a grandi e piccini un’esperienza immersiva tra la natura più suggestiva, i profumi di resina ed il ronzio delle api. Recentemente, nella straordinaria cornice della Riserva FAI dei Giganti della Sila, sotto lo sguardo di maestosi pini larici, grazie alla collaborazione instaurata tra Giordano Rubino, presidente dell’associazione nazionale “Miele in Fiore”, e Simona Lo Bianco, referente della riserva FAI, si è tenuto un evento che ha saputo unire il mondo dell’apicoltura con quello della conservazione forestale. Un'occasione che ha sottolineato la necessità di tutelare e salvaguardare i valori della biodiversità e della sostenibilità.

Attraverso l'iniziativa "Apicoltore per un giorno", famiglie e appassionati di ogni età hanno avuto modo di vivere una vera e propria esperienza educativa e di comprendere il prezioso ed insostituibile ruolo esercitato dalle api nell'ecosistema. Ad arricchire il tutto sono state delle visite guidate e delle dimostrazioni pratiche effettuate da esperti.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Ape Silana, sono state posizionate e donate alla riserva FAI alcune arnie. L'obiettivo perseguito e raggiunto dai promotori dell'evento è stato quello di svelare i segreti dell'alveare e di fare indossare ai partecipanti, seppur per poche ore, il cappello dell'apicoltore. Un modo per entrare in contatto con la natura e con le sue impareggiabili ricchezze. Nel corso delle prossime settimane si alterneranno nuove appuntamenti dell’iniziativa “Apicoltore per un giorno” per proseguire il viaggio di scoperta della vita degli insetti impollinatori e del loro habitat.