«Pronti a scendere in campo? I Manetti Bros, Rocco Papaleo e il cast di Us Palmese arrivano l’11 marzo per una doppia anteprima imperdibile». Appuntamento in due cinema del circuito The Space, a Catanzaro e a Lamezia, rispettivamente alle 19 e alle 20. L’appuntamento è atteso: il film – ancor prima di arrivare nelle sale – è già quasi un cult. Gli ingredienti ci sono tutti: ambientazione perfetta per il calcio un po’ sgangherato di periferia, protagonista un po’ Leao un po’ Balotelli e la regia dei Manetti Bros che promette di non annoiare gli spettatori.

La trama di Us Palmese racconta la storia di Etienne Morville, stella della Serie A che per ritrovarsi decide di accettare l'incredibile offerta di una squadra dilettantistica, l'US Palmese di Palmi appunto.

Il film è una commedia, una favola diretta dai Manetti che vede un pensionato del paese, Don Vincenzo, convincere la città a pagare lo stipendio di Morville per dare lustro alla squadra locale e permettere al giocatore di ritrovare la gioia sui campi da calcio lontani dai riflettori.