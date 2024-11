Il progetto viene promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Ue e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Ecco tutte le attività in programma

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Gep - Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali di tutto il territorio nazionale, seguendo il tema “Patrimonio in cammino”.

Inoltre, sabato 28 settembre sono in programma aperture straordinarie serali dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). L'elenco delle iniziative, con gli orari e tutte le informazioni per partecipare, è aggiornato a cura dei luoghi della cultura.

Tutti gli eventi, anche in Calabria, verranno ospitati nei Musei, Archivi di Stato, Parchi archeologici. Clicca qui per consultare l’elenco degli appuntamenti diurni, qui per quelli serali.