In programma installazioni artistiche, approfondimenti legati alla lettura delle costellazioni e alle leggende sui templari. E poi ancora mostre e rappresentazioni coreografiche

Tutto pronto per il “Festival delle Candele”. L’evento, giunto alla quinta edizione, ideato e diretto da Pietro Pietramala e organizzato da Svevo srl con il patrocinio del Comune di Cosenza, si terrà nei giorni 19 e 20 maggio al Castello Svevo di Cosenza. Le luci artificiali – è detto in una nota stampa - verranno spente e la struttura sarà illuminata da migliaia di candele, ad esaltare le antiche architetture, che per l’occasione ospiteranno attività artistico-culturali e di intrattenimento.

Un appuntamento unico nel suo genere anche grazie alla partecipazione di artisti e musicisti nazionali: 20 i creativi coinvolti, che si cimenteranno in estemporanee d’arte, 18 le performances on stage e 10 le installazioni artistiche. Particolare attenzione verrà data alla lettura delle costellazioni, guidata dal gruppo astrofili Menkalinan, che descriveranno gli oggetti celesti ed i miti ad essi correlati, coadiuvati nel racconto dall’utilizzo di telescopi e fasci laser. Spazio anche alla degustazione delle eccellenze calabresi, con il laboratorio “Food Experience” realizzato dalla Maccaroni Chef Academy di Corrado Rossi e con la partecipazione di esperti sommelier, che accompagneranno gli ospiti verso la scoperta dei vini del Consorzio di tutela vini doc Cirò e Melissa, partner ufficiale del Festival.

Tra le performance live in scena al festival ricordiamo "Carillon", installazione vivente dell’artista Maria Dolores della compagnia Fuoco&Clownerie, la rappresentazione coreografica di un combattimento di cavalieri, muniti di spade di fuoco, a cura dell’associazione Lux Gladio e le performances esclusive di slackline, ad opera del funambolista Jhonny rope. Nella Sala delle Armi sarà presente un’installazione site-specific dell’artista Fio Marino e una mostra di tavole inedite a fumetti dell’illustratrice Angela Sancono.

Nella Sala del Trono – fanno presente i promotori - verrà esposta “Luci della ribalta”, una suggestiva installazione artistica ad opera dello stilista Giuseppe Cupelli, mentre l’associazione Lux Gladio curerà l’allestimento del Giardino del Pozzo, dedicato alla leggenda dei “Templari e Santo Graal”.

Nella Sala Militare, Mario Vetere presenterà la sua mostra “Negativo è Positivo”, con cui gli ospiti potranno interagire grazie all’utilizzo degli smartphone. La tecnica utilizzata - negativoèpositivo - è stata brevettata dall’artista. Fortemente innovativa ed unica al mondo, i disegni sono realizzati in negativo e senza l’ausilio di tecniche di fotoritocco. Tra le opere esposte, sarà presente inoltre una site-specific dedicata al Festival.

L’evento ospiterà numerose live performances musicali: Daniele Sanfilippo e Deborah Perri con il loro raffinato progetto “Esolune”; il polistrumentista Fabio Curto, vincitore del talent show “The Voice of Italy”; il cantautore folk blues Santino Cardamone; Martelli, tra i finalisti di Italia’s got Talent 2022, che porterà il suo tormentone “Bello bello”; Moses Concas, vincitore grazie al suo talento incredibile con l’armonica di Italia’s got Talent. I dj set saranno infine a cura di Fio Marino.

Il ticket di ingresso, acquistabile anche online, ha un costo di 10 euro gratuito fino ai 6 anni. Per l’occasione sarà intensificato il servizio navetta gratuito da/per il Castello Svevo.

L’evento si terrà i nei seguenti orari: