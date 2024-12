L’omone dalla folta barba bianca, bardato dall’alta uniforme rossa e più comunemente conosciuto come Babbo Natale, guiderà l’imperiale slitta trainata dalle fidate amiche renne atterrando per il 15° anno sul tetto dell’Ospedale Civile di Castrovillari.

Un momento di solidarietà che Flaviano Giannicola, presidente dell’Ensa OdV (Ente Nazionale di Salvaguardia Ambientale), unitamente a tutti gli coloro che ne condividono il percorso sociale, ripropone come consolidata tradizione.

In tanti ricorderanno la tradizionale letterina che si destinava al Babbo più famoso del mondo, un foglio di carta tutto colorato in cui ci si dichiarava innocenti per le marachelle contestate dai genitori. Bravo con la sorellina, ottimi voti a scuola e sempre ubbidiente erano i cavalli di battagli preferiti per intenerire Babbo Natale. Ora i tempi impongono cambiamenti, addirittura si può anche parlare con il personaggio che veleggia tra il “vero&falso”, per ricevere la chiamata di Babbo Natale sarà sufficiente prenotarsi chiamando o inviando un messaggio al numero 329.2391694, dal lunedì al venerdì. Ma a parte la fantasia, i regali natalizi hanno un valore immenso per i bambini ricoverati. Ogni pacchetto scartato è un momento di pura gioia e sorpresa, che riaccende il loro sorriso innocente e illumina il cuore puro. Questi doni non sono solo oggetti, ma simboli tangibili di amore e supporto da parte di familiari, amici, amministrazioni, associazioni con i propri generosi volontari.

I bambini malati mostrano una straordinaria forza e resilienza durante il periodo natalizio. Affrontano le sfide con coraggio e speranza, insegnandoci il vero significato del Natale: l'amore, la gratitudine e la capacità di trovare gioia anche nelle situazioni più difficili. Le visite dei parenti, le feste organizzate dai volontari e le attività ricreative portano un po' di normalità e serenità nella vita dei piccoli pazienti. Questi gesti di solidarietà e amore sono fondamentali per il loro benessere emotivo e psicologico.

Per i bambini malati ricoverati in ospedale, il Natale è un periodo di speranza, gioia e amore. È un momento in cui la magia delle festività riesce a portare conforto e felicità, anche nelle circostanze più avverse. Ricordiamoci di questi piccoli eroi e cerchiamo di rendere il loro Natale il più speciale possibile, perché ogni sorriso è un dono prezioso.