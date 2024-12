I motociclisti del gruppo “I Compatti” e non solo si ritroveranno per sfilare in abiti natalizi per le vie della città con arrivo previsto su Corso Numistrano dove si terranno attività per grandi e piccoli

Il 15 dicembre per le strade di Lamezia Terme in sella a una moto potrete incontrare Babbo Natale. Non vi preoccupate, non avete le allucinazioni. Si tratta invece della particolare iniziativa che il gruppo di motociclisti “I Compatti” ha organizzato.

Il programma prevede il ritrovo dei centauri che dovranno presentarsi in abiti natalizi, alle 14, in Piazza Italia a Sant'Eufemia, lì la distribuzione di gadget, poi la partenza della sfilata per le principali vie della città. L’arrivo su Corso Numistrano è previsto per le 15.30, lì si terranno attività per grandi e piccoli, come: "Primi passi in moto" con istruttori certificati; dimostrazioni del simulatore di guida in stato di ebbrezza a cura dell'Associazione Italiana Vittime della Strada e l'etilometro della Polizia di Stato. Poi infine la distribuzione di oltre 200 kg di caramelle e 200 giochini ai più piccoli.

Ma I Compatti non sono solo questo infatti sono diverse le attività che hanno portato avanti nel periodo natalizio.

Mercoledi 11 dicembre, una visita al reparto reparto di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Giovanni Paolo II che ha regalato momenti di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, portando sorrisi e vicinanza.

Giovedi 12 dicembre, una giornata con i bambini e ragazzi dell'Associazione Lucky Friends che è stata l'occasione per celebrare l'amicizia e condividere il vero spirito natalizio con attività inclusive e divertenti.

«Un ringraziamento speciale va al main sponsor Mondo Auto Concessionaria e a tutti gli sponsor che stanno rendendo possibili le attività, tra cui TBK per la grande sensibilità mostrata verso l'iniziativa e il costante impegno verso le attività benefiche, AVAS – si legge in una nota -. Autoscuole 2000, Bottega 89, Burgheria. Flx ssd, Silagum, TrainerLab. Vesci Motor, Lamezia Vending, Mercuri Moto, AP calzature, McDonald, Alicanza Assicurazioni, Be Race, Public Graphic, Toys Center, Comas, 109 Officine, Ducati 11 Gradi. Centro Specialistico Isabella, Flyfischer, Croce Rossa Italiana. Macelleria Calabria. Un ringraziamento poi ai partner tecnici: Falvo Comunicazione. Pubblimmagine Group, e l'Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace della Diocesi di Lamezia Terme».