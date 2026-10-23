Bova Marina è pronta a riaccendere la festa. Sabato 24 ottobre torna l’Oktoberfest Bovese, giunto alla quarta edizione e ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno nell'Area Grecanica. Dietro l'organizzazione c'è ancora una volta il Comitato Giovani di Bova Marina, un gruppo di ragazzi che, con entusiasmo, impegno e spirito di iniziativa, continua a dimostrare quanto le nuove generazioni possano contribuire concretamente alla vitalità del territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, quando oltre duemila persone hanno affollato la piazza, il Comitato rilancia con un programma ancora più ricco, capace di coinvolgere bambini, famiglie e giovani, valorizzando anche le attività commerciali locali.

Si comincia alle 17 nel cortile della Biblioteca comunale, con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli: gonfiabili, spettacoli, bolle di sapone, palloncini modellabili e tanta animazione a cura di Giocolereggio. Alle 18 spazio alla passione per i motori con il raduno delle storiche Fiat 500, organizzato con la partecipazione del coordinamento reggino del Fiat 500 Club Italia.

Dalle 19.30 Piazza Municipio si trasformerà nel cuore della festa, con l'apertura degli stand gastronomici e un vero e proprio mini street food: kebab, cuoppi fritti, salsiccia, patate, hamburger, cotolette, birra e bevande. Ad arricchire l'atmosfera anche spettacoli con sputafuoco e trampolieri alati 3D, per una serata all'insegna dell'intrattenimento.

Alle 21 arriverà il Kawabonga On Tour, con musica, animazione ed effetti scenici pronti a far ballare la piazza. Prevista anche l'estrazione di una crociera, mentre a mezzanotte il tradizionale torneo di Beer Pong accompagnerà la festa verso la conclusione.

Ma l'Oktoberfest Bovese avrà anche un importante risvolto solidale. Il Comitato Giovani ospiterà uno stand dell'associazione Linfovita, promuovendo una raccolta fondi a sostegno delle persone affette da linfomi e leucemie. Un'iniziativa che affianca al divertimento un gesto concreto di sensibilità e attenzione verso chi affronta percorsi di cura particolarmente difficili.

In un periodo segnato dalle difficoltà economiche che interessano anche agricoltori e autotrasportatori, ai quali il Comitato ha espresso la propria vicinanza, la scelta è stata quella di confermare la manifestazione e gli impegni assunti.

Il merito principale resta quello dei ragazzi del Comitato Giovani, capaci di trasformare un'idea nata dalla voglia di stare insieme in una manifestazione che cresce di anno in anno, coinvolgendo associazioni, commercianti e cittadini. Un esempio di partecipazione attiva che restituisce centralità alla piazza e dimostra come, anche nei piccoli centri, la volontà di mettersi in gioco possa generare occasioni importanti di aggregazione.

A Bova Marina, ancora una volta, sono i giovani a prendersi la scena. E a fare in modo che il paese torni a riempirsi di vita.