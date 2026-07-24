Dal 1° agosto fede e tradizione si intrecciano con musica, danza, iniziative per i giovani e la storica processione a mare dedicata a Maria Stella del Mare

Si avvicina uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Bova Marina. Dal 1° al 9 agosto il paese renderà omaggio alla Madonna Maria SS. Immacolata – Stella del Mare, con un ricco calendario di iniziative che intreccia spiritualità, tradizione popolare e spettacolo, coinvolgendo cittadini, pellegrini e visitatori.

Le celebrazioni prenderanno il via il 1° agosto con la tradizionale Messa dell'Aurora, in programma alle 5.30 sul promontorio della Madonna del Mare, primo dei numerosi momenti di preghiera che accompagneranno la novena e il cammino spirituale verso la festa patronale. La stessa sera, alle 22, il Tempio Don Bosco ospiterà il concerto dell'ensemble vocale Novakanto, formazione corale che proporrà un repertorio capace di unire musica sacra e contemporanea, aprendo ufficialmente anche il programma civile.

Nei giorni successivi spazio agli appuntamenti dedicati alla comunità e ai giovani. Il 3 agosto, in Piazza Stazione, saliranno sul palco gli Artisti Bovesi, mentre il 5 agosto, in Piazza Municipio, sarà la volta del Talent sotto le stelle, organizzato dall'Oratorio Salesiano e pensato per valorizzare i talenti del territorio. Il 6 agosto l'area antistante il Tempio Don Bosco si trasformerà in una grande pista all'aperto con la Serata Disco Fluo, uno degli eventi più attesi dell'estate.

Il fine settimana conclusivo concentrerà i momenti più significativi della manifestazione. Il 7 agosto andrà in scena lo spettacolo della scuola Interno Uno – Studio Danza, diretta da Silvia Legato, mentre l'8 agosto sarà proposto uno spettacolo offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gran finale domenica 9 agosto, quando Piazza Municipio accoglierà il concerto di Anna Tatangelo, evento centrale del programma civile. Al termine della serata il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio, curato da Pirolux Eventi Firework, illuminerà il lungomare con una coreografia di luci destinata a chiudere la festa.

Accanto agli eventi di spettacolo resta centrale il programma religioso, curato dalla Parrocchia Salesiana di Bova Marina. Tra i momenti più sentiti figurano la tradizionale processione terrestre, che partirà da Capo San Giovanni attraversando le vie del paese, e la suggestiva processione a mare del 9 agosto, durante la quale il quadro della Madonna sarà accompagnato sulle acque antistanti Bova Marina, rinnovando una delle tradizioni più identitarie della comunità.

L'intera manifestazione è stata organizzata grazie al lavoro del Comitato dei Festeggiamenti, composto da un gruppo di volontari coordinati da don Pasquale Rondinelli, parroco e direttore della Casa Salesiana di Bova Marina, con il patrocinio del Comune. Il comitato ha rivolto un ringraziamento anticipato ai cittadini, alle attività commerciali e ai tanti bovesi residenti nel Nord Italia che, con il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione della festa, confermando ancora una volta il forte legame che unisce la comunità alle proprie tradizioni.