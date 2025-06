Prosegue il viaggio di “Calabria in Fabula”, il progetto di teatro itinerante di Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti, che sabato 21 e domenica 22 giugno approda a Pizzo per la seconda tappa della sua terza edizione. Due giornate dense di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, animeranno il centro storico e alcuni dei suoi luoghi più iconici, trasformandoli in spazi di incontro tra pubblico e linguaggi artistici.

Il festival propone un modo nuovo di abitare i territori attraverso la cultura, portando il teatro fuori dai palcoscenici tradizionali per incontrare piazze, paesaggi urbani e centri storici, in un dialogo continuo tra arti sceniche, musica e fotografia. Con le sue terrazze affacciate sulla Costa degli Dei, Pizzo si presta ancora una volta a diventare teatro a cielo aperto, confermando Calabria in Fabula laboratorio culturale diffuso che attraversa la regione restituendo narrazioni capaci di valorizzare l’identità dei luoghi e di chi li abita.

«Calabria in Fabula nasce dal desiderio di creare un teatro che non aspetta il pubblico, ma lo cerca e lo incontra nei luoghi della quotidianità. In ogni tappa, i luoghi diventano materia viva da raccontare, attraverso lo sguardo sensibile degli artisti e la presenza del pubblico – dichiara Vera Segreti, direttrice artistica –. A Pizzo, tra la storia che si respira nel centro e l’orizzonte che si apre sul mare degli Dei, questo incontro si fa ancora più potente e necessario. Per questo siamo davvero felici di tornare, per il secondo anno consecutivo, in questo splendido borgo che ci ha accolti con grande calore».

Il programma della tappa di Pizzo prende il via sabato 21 giugno alle ore 17:30 al Palazzo della Cultura, con la conferenza stampa che vedrà la partecipazione della direttrice artistica Vera Segreti e del sindaco Sergio Pititto.

A seguire, alle 18:15, Daniele Moraca presenterà “Ritratto di un cantautore”: una performance voce e chitarra che attraversa la storia della canzone d’autore italiana, alternando brani originali e omaggi ai grandi cantautori. Un’occasione per condividere il proprio percorso musicale personale e riflettere sul valore culturale della canzone italiana.

Dalle 18:45, sempre al Palazzo della Cultura, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Ritratti d’attore” a cura di Ivana Russo, che accompagna l’intero progetto 2025. Il lavoro nasce da una ricerca che mette al centro gli artisti protagonisti del festival nella loro dimensione più intima, attraverso scatti che raccontano il dietro le quinte del mestiere attoriale, andando oltre la rappresentazione scenica.

Alle 21:00, la Terrazza del Castello Murat si trasformerà in un palcoscenico affacciato sul mare per “Bollari – Memorie dallo Jonio”, spettacolo di e con Carlo Gallo, prodotto da Mirari Ets. Il testo, tratto da testimonianze orali di pescatori calabresi, ricostruisce un frammento di memoria storica legata al mondo della pesca durante il fascismo. Attraverso una lingua evocativa e una partitura scenica che fonde gesto, voce e ritmo, “Bollari” restituisce una narrazione che parla di sopravvivenza, tradizione e identità, con un linguaggio teatrale profondamente radicato nel territorio.

La tappa si conclude domenica 22 giugno, sempre alle ore 21:00 al Castello Murat, con “Canzoni col rossetto”, concerto-spettacolo con la voce protagonista di Vera Segreti accompagnata da Sasà Calabrese, Salvatore Cauteruccio e Roberto Risorto. Lo spettacolo, costruito attorno a un repertorio che unisce grandi classici a brani meno noti, mette in scena un racconto musicale al femminile, in cui il rossetto diventa segno e metafora di un percorso emotivo e autobiografico. Una produzione Teatro in Note che intreccia musica e parola, evocando emozioni, ricordi, sogni.

L’edizione 2025 di Calabria in Fabula è realizzata con la direzione organizzativa di Marianoemi Gervasi e Simone Toscano, in partenariato con Scena Verticale e AttorInCorso. Il progetto è co-finanziato dal Psc – Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, erogato ad esito dell’Avviso “Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura – III annualità.