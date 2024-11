Arriva alla quinta edizione Calabria Movie Short Film Festival, il festival dedicato ai cortometraggi, tra mostre, masterclass ed eventi collaterali, che premierà il miglior regista tra le 13 opere selezionate. I corti saranno proiettati durante le quattro serate. Ad ospitare il festival sarà la villa comunale della città di Crotone.

Il festival

Quattro giornate di proiezioni, una mostra fotografica sull'erotismo cinematografico, formazioni e masterclass, arricchito da incontri con personaggi noti del mondo del cinema: torna a Crotone Calabria Movie Short Film Festival, il festival dedicato ai cortometraggi. Ideato da Luisa Gigliotti, Antonio Buscema e Matteo Russo, l'evento arrivato alla quinta edizione e inserito nel cartellone estivo Crotone Summer 2024, vedrà proiettare 13 opere provenienti da tutto il mondo, dall'1 al 4 agosto. Istituito anche il premio miglior regia, come gli anni precedenti, che premierà il regista o la regista con una scultura raffigurante la regione Calabria in oro 24 carati, realizzata dall'orafo e scultore Antonio Affidato.

«In questi cinque anni, il nostro festival ha rappresentato un punto di riferimento per la cinematografia breve nel sud Italia, promuovendo il talento emergente da una parte e valorizzando l’identità regionale dall’altra, tutto attraverso l’occhio del cinema. Con l’iniziativa “Shorts to Future” vogliamo guardare al futuro del cinema incoraggiando giovani talenti a trasformare le loro idee di corti in lungometraggi avvincenti. Attraverso il pitching day, abbiamo creato uno spazio dinamico in cui autori e produttori possono connettersi, collaborare e trasformare visioni in capolavori cinematografici. Quest’anno soffiamo la candelina numero cinque, e siamo emozionati nel raccontarlo perché anno dopo anno, sforzo dopo sforzo, con dedizione, passione e sacrificio, abbiamo trasformato un piccolissimo esperimento in una realtà di cui andare fieri ed orgogliosi» scrivono i membri della direzione artistica del festival.

Le proiezioni

Sono stati 500 i cortometraggi arrivati per essere selezionati da una giuria presieduta dal costumista Massimo Cantini Parrini e formata dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio, la sceneggiatrice e regista Valentina De Amicis, e il regista Simone Bozzelli. Due le categorie previste: International and national short films, rivolto a cortometraggi provenienti da tutto il mondo a tema libero, e Calabria short films, che comprende lavori girati o prodotti in Calabria da registi calabresi. A condurre le serate, per la prima volta sarà l’attrice Liliana Fiorelli.

Saranno 13 le proiezioni distribuite nelle serate. Per la selezione International e National troviamo: "A mosca cieca" di Mino Capuano, che utilizza la metafora del gioco per approfondire i temi di fiducia e tradimento; "A piedi nudi" di Luca Esposito, ambientato in un paesino del sud Italia, racconta la storia di un giovane ragazzo che sogna di diventare un corridore; "Agnus Day", cortometraggio d’esordio di Giuseppe Isoni che racconta la storia di un ragazzo emarginato, in un viaggio tra bullismo, narcisismo social e misticismo. "Buffer Zone" di Savvas Stavrou, è invece ambientato in una zona di confine militarizzata, e racconta la storia di due soldati di fazioni opposte; Tommaso Frangini sarà in gara con "Foto di gruppo", un gruppo di amici che nel rivedersi troveranno lo spunto per riflettere sui cambiamenti e le proprie vite; il corto Grazie Lina di Yari Gugliucci vuole essere un omaggio a Lina Wertmüller, in cui la protagonista cerca di realizzare il suo primo film; "If you’re happy" di Phoebe Arnstein, che esplora le differenze tra felicità percepita e quella reale. In "Thirsty Girl" Alexandra Qin parla di solitudine, desiderio e crescita personale; "Titanic versione adatta alle famiglie iraniane" di Farnoosh Samadi, remake del famoso film "Titanic", che si concentra su una storia d'amore e sacrificio circondata da ferree norme culturali e sociali; "Turisti" di Adriano Giotti, racconta di una coppia di turisti in visita in Italia, che si troverà faccia a faccia con le differenze culturali e le aspettative contrastanti del viaggio.

La selezione Calabria Short Film comprende: "Leggera" di Emiliano Barbucci, una riflessione sul cibo attraverso la storia di una bambina; "Ancella d’amore" di Emanuela Muzzupappa, ambientato al sud, in cui una bambina dovrà vestire con l'abito di Santa Rita dopo essersi salvata da morte certa; e "Patres" di Saverio Tavano, una riflessione sui rapporti padre-figlio. Anche per l'edizione 2024 saranno presenti durante le proiezioni ospiti noti del mondo del cinema. Adriano Giannini, Francesco Colella, Matteo Paolillo, Silvia D’Amico, Marlon Joubert e Michela De Rossi, e il regista Jacopo Farina.

Eventi e mostre

Non solo proiezioni. A Calabria Movie Short Film Festival saranno presenti anche eventi collaterali. Tra questi la mostra “Kaiserpanorama”, a cura di Giada De Martino, in collaborazione con la Cineteca Bologna con un progetto allestitivo di elleemmestudio. L'esposizione presenta una selezione documentaria di fotografie di scena di Angelo Novi: momenti iconici immortalati sul set di "Ultimo tango a Parigi", "Novecento" e "Metti una sera a cena" che accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso l’erotismo cinematografico. Inoltre le opere di Antonio Benetti documentano il film "Una sull’altra", facendo un excursus sul cinema erotico degli anni '70. La mostra verrà inaugurata martedì 23 luglio, e sarà visitabile presso la Torre aiutante del Castello di Carlo V fino al 4 agosto. Sarà presente anche la video installazione di "Stripe girl", di Lino Del Frà, che farà parte del percorso espositivo per offrire un punto di vista sul tema del piacere femminile e del “consumo rapido”, ancora oggi al centro del dibattito contemporaneo.

Durante la prima giornata ad aprire il festival sarà un talk in partnership con Sky dal titolo “Il miracolo e l’arcano: focus sulla serie Christian”, un dialogo con gli attori Silvia D’Amico e Francesco Colella, moderato dal critico Davide Magnisi. Il giorno seguente spazio alla masterclass in compagnia del presidente di giuria, il costumista Massimo Cantini Parrini, tramite l’incontro dal titolo “Il sogno dietro il costume”. Nella stessa serata inoltre la presentazione del cortometraggio fuori concorso di Aldo Iuliano, dal titolo “Dive” e a seguire “Sei fratelli”, del regista Simone Godano, introdotto da uno dei protagonisti, Adriano Giannini. L'attore curerà anche una masterclass a lui dedicata, nella terza giornata, dal titolo “Voce, corpo, anima”, che condurrà il pubblico nella storia dell'attore e doppiatore di cinema.

Alle 11:00 presso la Lega Navale si volgerà con un talk su cinema e opportunità proposto da Confartigianato Imprese Crotone che presenta la sezione dedicata al cinema di Crotone. La terza giornata terminerà con un focus sul dietro le quinte della serie “Briganti” in compagnia degli interpreti Michela De Rossi e Marlon Joubert.

La giornata conclusiva del festival si aprirà alle 16:00 con il cine-talk dal titolo “Cinema e sviluppo territoriale” in cui Fondazione Calabria Film Commission incontra i festival calabresi. A seguire "Cinema è Donna", un talk in collaborazione con Mujeres Nel Cinema e Associazione Kairos a cui prenderanno parte Liliana Fiorelli, Francesca Zimatore, Mujeres Nel Cinema, Valentina De Amicis e Luisa Gigliotti. E dopo le proiezioni dei cortometraggi, ci sarà la proiezione del documentario musicale “Antipop” di Jacopo Farina in collaborazione con MUBI. Il regista salirà sul palco insieme a Daria D’Antonio per un saluto al pubblico, e si passerà poi al momento della premiazione. La festa di chiusura di Calabria Movie Film Festival si svolgerà presso Anima beach Club.

Per tutte le giornate del festival, alle 19:00 presso la Villa Comunale, in sinergia con Rai Cinema Channel, si svolgerà un'esperienza di virtual reality, un connubio tra il cinema e la tecnologia. Grazie ai visori messi a disposizione da Officina Kreativa, i partecipanti potranno guardare i cortometraggi con una visibilità a 360°.