La prima edizione di Calabria Variopinta è realtà e si terrà nelle date 15, 16 e 17 settembre presso Piazza Arenella, nel centro storico di Cosenza.

Il Festival itinerante delle birre artigianali calabresi che vedrà la collaborazione de “La Terra di Piero” che si occuperà dell’area food, realtà che da anni supporta e aiuta i bisognosi in più parti del mondo, insieme ai “ragazzi speciali” dell’associazione Maccabbuoni e della trattoria “Affavori”.

Una parte del ricavato dell’intero evento andrà proprio a queste associazioni, per la costruzione della futura “Trattoria delle persone – Affavori”, un esempio di piccola economia circolare, dove tutti possono lavorare ma soprattutto dove “un piatto di pasta non si rifiuta a nessuno”.

Saranno 5 i birrifici artigianali calabresi ad aderire a questa interessante manifestazione tutta calabrese, offrendo varie tipologie di birre e diversi tipi di spillatura, da mostrare una panoramica del meraviglioso mondo delle birre artigianali.

Sarà un evento di musica, di cibo, di birre, di solidarietà e divertimento con intrattenimento anche per i più piccoli.

Domenica 17 l’evento durerà dalla mattina fino a sera, quindi con la possibilità di pranzare con i piatti realizzati dai ragazzi di “Maccabbuoni”, godersi il centro storico di Cosenza e le diverse attività della manifestazione.

“Calabria Variopinta” è un progetto che nasce dalla forte radicazione con il territorio, con le sue aziende e realtà produttive, ma soprattutto con le persone che mandano avanti la nostra regione, con iniziative pregevoli. Sarà un contenitore di tutto ciò, in un unico e stabile percorso sensoriale.

La Calabria con il suo turismo gastronomico, non può ignorare il turismo della birra, apprezzato in tutto il mondo. Abbiamo il dovere di far scoprire le produzioni brassicole locali, di aumentarne la cultura e la conoscenza. Il numero di micro-birrifici è in forte crescita in tutto il mondo e la Calabria si sta dimostrando, per qualità e innovazione, di stare al passo con le regioni più blasonate.

Ecco il programma dei tre giorni di Calabria VarioPinta:

Venerdì 15 settembre – dalle ore 19

Apertura degli stand con musica dei “Twist Contest”, seguirà il concerto de “Le Rivoltelle” e aftershow “Dr. Huxley DjSet”

Sabato 16 settembre – dale ore 19

Apertura degli stand e musica di “Gonzo and the Starvers”, seguirà il concerto dei “Villa Zuk” e aftershow “Mujina Crew Djset”

Domenica 17 settembre - dalle ore 14

Intrattenimento per bambini a cura di ”Juna Letture per Ragazzi”

“Ferment-azioni” a cura di Aghia Sophia Fest - Laboratorio filosofico per gente spudorata

Musica di “Marley Session Open Mic” - “Dark Mountain Bros” - “Euthymia” e aftershow “Rioma djset”