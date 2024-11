L'evento in programma questa sera rientra nel cartellone del Be Alternative Festival che per tutta l'estate proporrà artisti di calibro nazionale e internazionale nelle splendide location che la nostra regione offre

“Esco o non esco…”. Questa sera a Cosenza in molti usciranno e si recheranno in piazza XV Marzo per andare al concerto di Calcutta. Il Be Alternative Festival, ormai una certezza nel mondo degli eventi calabresi e nazionali, apre i battenti con lo show di uno dei cantautori contemporanei più importanti del panorama musicale nazionale, colui il quale, insieme a un altro paio di colleghi, è fondatore del movimento indie pop italiano. Da “Frosinone” a “2 minuti” tanti i brani che hanno scalato e sono rimasti per molto tempo nelle classifiche delle principali piattaforme di streaming. Calcutta, all'anagrafe Edoardo D'Erme, dopo il successo del suo ultimo album e del tour nei palasport tutto sold-out, regalerà ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni ad alto tasso emozionale nella sua unica data in Calabria del Relax Tour Estivo 2024.

Ma il Be Alternative continuerà a regalare emozioni musicali per tutta l’estate, infatti sono molti gli eventi in programma. Il 25 luglio sempre alla Rendano Arena all’interno del Festival delle Invasioni spazio ai Queen of Saba, una band che si ciba di influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica e smantella gli stereotipi di genere.

Be Alternative Festival proseguirà la sua programmazione ad agosto nei centocinquantamila ettari di ricchezze naturali uniche nel loro genere: l'altopiano della Sila.

«Il Be Alternative Festival, non è solo però un grande evento musicale, ma un progetto culturale che mira a lasciare un’impronta positiva sul territorio che lo ospita. Quest’anno, il festival ha deciso infatti di compiere un gesto significativo: destinare parte dell’incasso della vendita dei biglietti alla ricostruzione ad opera di Andrea Curcio, del tetto della Chiesetta di San Lorenzo – si legge in una nota -. Questa ricostruzione rappresenta la filosofia del festival: far crescere e migliorare il territorio, lasciando un segno indelebile di civiltà e senso di appartenenza alla comunità. Gli organizzatori vedono questa iniziativa come un modo per ringraziare la comunità che li accoglie, dimostrando che un festival può e deve avere un impatto positivo duraturo».

Ad aprire la giornata del 3 agosto la folksinger Her Skin, in una data che si preannuncia leggendaria per la grande musica dal vivo in Calabria. Ad infiammare il pubblico come headliner saranno poi: Motorpsycho, band che in trent’anni di viaggio artistico ha esplorato moltissime galassie dell’universo rock, diventando un'autorità assoluta del louder psych-rock nord-europeo; l’energia al fulmicotone e lo psych rock dei Kula Shaker e infine a suggellare le suggestioni sonore della giornata una pietra miliare nella storia della musica italiana, i Marlene Kuntz, che celebreranno dal vivo “Catartica”, un album epocale che 30 anni fa li fece conoscere e diventare punto di riferimento dell’alternative/noise-rock del Belpaese. In chiusura Partyzan dj-set con Robert Eno e Fabio Nirta.

La data di domenica 4 agosto vedrà protagonisti Colapesce Dimartino due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Un ritorno atteso quello della coppia, dopo lo straordinario successo di “Splash”, del loro debutto cinematografico con “La primavera della mia vita” che ha conquistato numerosi premi come Il Nastro D’Argento per la “migliore colonna sonora originale” e il Globo d’Oro e l’uscita dell’atteso album acclamato dalla critica “Lux Eterna Beach” (Numero Uno/Sony Music). Dalla Sicilia arriva anche Marco Castello, cantautore siracusano dalla vena personalissima e dal talento cristallino. E lo straordinario Taylor Kirk, il compositore canadese alla guida del progetto Timber Timbre, che arriva per la prima volta in Calabria con il suo “stupendo blues contratto, proveniente da un altro universo”, con una vocazione squisitamente cinematografica. Dj-set in chiusura della dj cubana, già selector per radio internazionali come NTS e Le Mellotron, Cami Layé Okún.

Infine il 16 agosto grande attesa per gli Editors: headliner per la seconda produzione targata BeColor, nell’unica data nel Centro-Sud Italia dell’estate 2024 che si terrà nel suggestivo scenario dell’Agriturismo Costantino di Maida. Con loro sul palco il sound elettrico degli Elephant Brain, la grazia e la profondità del songwriting di Any Other, il post-punk contemporaneo dei Leatherette, l’electro pop dei Trust the Mask.

