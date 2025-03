La tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie del centro storico realizzati da associazioni e comuni limitrofi

Un evento che ha trasformato il borgo in un tripudio di colori, musica e divertimento. Organizzato dall’associazione “Il Giangurgolo” di Caulonia, la tradizionale sfilata di carri allegorici ha registrato la partecipazione di associazioni del posto e dei comuni limitrofi di Roccella Jonica, Placanica e Stignano, offrendo un programma ricco di sfilate in maschera, spettacoli teatrali, momenti culturali e degustazioni di piatti tipici. Un’occasione imperdibile per immergersi nel folklore locale e vivere la magia del Carnevale tra tradizione e allegria.

Quest’anno la kermesse ha voluto celebrare le radici storiche e culturali del Bel paese attraverso il tema “Le maschere d’Italia”. La tradizione del Carnevale cauloniese, che affonda le sue radici negli anni ‘70, è la viva testimonianza di un’arte in cui ironia e voglia di evasione trovano forma nella creatività dei maestri della cartapesta. Uno dei momenti più attesi è stato quello dedicato all’epoca d’oro della musica italiana, con un omaggio a Pino D’Angiò, icona indimenticabile degli anni ’80, scomparso pochi mesi fa e molto legato a Caulonia. L’intrattenimento a cura di Armando Quattrone ha fatto scatenare il pubblico al ritmo dei grandi classici che hanno fatto la storia della musica.

«È stato semplicemente magico vedere Caulonia viva, vibrante, in festa, come merita di essere – è il commento degli organizzatori - Un’emozione difficile da descrivere, ma che resterà impressa nei nostri cuori. Grazie di cuore a tutti. A chi ha reso possibile tutto questo, a chi ha partecipato, a chi ha riempito le strade con il proprio entusiasmo. Il Carnevale è di chi lo vive, e lo abbiamo vissuto al massimo».