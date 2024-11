Non solo colori e divertimento per la festa più colorata dell'anno, ma anche concerti e spettacoli. Ecco i principali appuntamenti

È tempo di Carnevale. Ed anche la Calabria si prepara a lasciarsi coinvolgere e abbracciare dal divertimento e dalle emozioni della festa più colorata dell'anno. Dal Pollino allo Stretto tanti sono gli appuntamenti in programma nel weekend. Un cartellone di eventi che, oltre ai festeggiamenti carnevaleschi, può contare su concerti e spettacoli teatrali in giro per la Calabria. Ecco alcuni delle iniziative più interessanti nei prossimi giorni.

Carnevale a Malvito

Prenderanno il via alle ore 15.30 da contrada Ravata, nei pressi del plesso scolastico, i festeggiamenti del Carnevale a Malvito, in provincia di Cosenza. La sfilata dei carri raggiungerà piazza Monumento. A margine del corteo sarà premiata la maschera più bella prima di accendere i riflettori sulla serata danzante in compagnia di Franco Bruno Trinidad Tarsitano. Chiacchiere e buon vino arricchiranno la giornata di festa.

Jericho Dixieland Jazz Band a Lamezia Terme

Nell’ambito della rassegna Jazz Today, venerdì 9 febbraio alle ore 21.30 presso il Vecchio mattatoio tabacchi di Lamezia Terme andrà in scena la formazione “Jericho Dixieland Jazz Band”. Sette i musicisti che compongono il gruppo: Giuseppe Maggisano (banjo e voce), Lorenzo Varano (trombone), Piero Vallone (tromba), Antonino Davoli (tuba), Francesco Davoli (eufonio e trombone), Flavio Nicotera (clarinetto), Tommaso Maggisano (batteria).

Carnevale a Corigliano-Rossano

Anche la città di Corigliano Rossano si prepara a vivere il Carnevale tra coriandoli, maschere e stelle filanti. Dal 10 al 13 febbraio numerose saranno le occasioni di divertimento e di condivisione, tra sfilate di carri allegorici, trampolieri, truccabimbi, musica. Sarà “Clementizia” la maschera ufficiale degli eventi in programma.

Carnevale ad Amantea

Quattro giorni di festa, quattro giorni di divertimento assicurato. Da sabato 10 a martedì 13 febbraio il Carnevale passa anche da Amantea, in provincia di Cosenza. Lungo e articolato il cartellone di eventi pronto ad animare la cittadina del tirreno cosentino. Non mancheranno di certo i carri allegorici, le sfilate in maschera, le prelibatezze gastronomiche del periodo carnevalesco. I festeggiamenti prenderanno il via sabato 10 alle 15.30 a Campora san Giovanni con una sfilata di carri allegorici e maschere. A chiudere la serata un dj set con Kromatica.

Carnevale a Morano Calabro

Sarà Carnevale anche a Morano. Appuntamento nella cittadina della provincia di Cosenza sabato 10 febbraio alle ore 14.30 in piazza Nassiria con le “Parate del folclore”. I festeggiamenti proseguiranno in piazza Berlinguer tra sfilate ed esibizioni artistiche di gruppo.

Carnevale a Pernocari

Prenderanno il via alle ore 15 di sabato 10 febbraio i festeggiamenti del Carnevale nella frazione di Pernocari nel comune di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia. Appuntamento in piazza don Mazza per dare inizio alla sfilata in maschera per le vie del paese. Per l’occasione verrà riproposta la tradizionale messa in scena de “La morte di Carnevale”.

Andrea Bacchetti a Cosenza

In occasione della quarantacinquesima stagione dei concerti organizzata dall’associazione musicale Maurizio Quintieri APS, il teatro Rendano di Cosenza si prepara ad accogliere il pianista Andrea Bacchetti con un esilarante show, un recital pianistico, dal titolo “Da Bach a Chiambretti”. Il celebre musicista è conosciuto al grande pubblico per aver affiancato in televisione il popolare conduttore Piero Chiambretti. L’appuntamento è in programma nella città bruzia sabato 10 febbraio alle ore 19.

Carnevale a Gasperina

Tre giorni di festa per il Carnevale di Gasperina. Sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio la cittadina della provincia di Catanzaro si vestirà di colori e divertimento. Previsto per sabato 10 alle 21, presso la palestra comunale, il veglione di Carnevale con dj set. Domenica alle 15, appuntamento con la tradizionale sfilata in maschera per le vie del paese. A chiudere i festeggiamenti sarà, nella giornata del 13 febbraio, la riproposizione da piazza Fermi del corteo evocativo della farsa del “Carnevale morto”.

Carnevale a Castrovillari

Proseguono i festeggiamenti del Carnevale a Castrovillari. Fino al 13 febbraio nella cittadina della provincia di Cosenza la festa è di casa tra maschere, carri allegorici, musica e divertimento. L'evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con la locale amministrazione comunale.

Carnevale a Rosarno

Sarà l'edizione del Carnevale rosarnese numero 5. Alle ore 14 di domenica 11 febbraio prenderanno il via i festeggiamenti nella comunità del Reggino con raduno in piazza Rossi. L'evento prevede la premiazione del carro allegorico più bello, della maschera più originale e del gruppo mascherato più divertente.

Carnevale ad Aiello Calabro

L'appuntamento è per domenica 11 febbraio alle 14.30 in piazza Plebiscito ad Aiello Calabro. Il Carnevale nella cittadina della provincia di Cosenza consentirà a grandi e piccini di divertirsi tra sfilate in maschera, giochi, musica e animazione.

Gran Carnevale Cittanovese

Doppia data per il Carnevale di Cittanova. Domenica 11 e martedì 13 febbraio si terrà alle ore 15, con raduno nella villa comunale, la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera. Al termine del corteo, dj set in piazza Calvario.

Carnevale a Rombiolo

Anche Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia, avrà il suo Carnevale. Appuntamento in piazza De Gasperi domenica 11 febbraio con raduno alle 15.30. Previsti corteo e sfilata in maschera per le vie del paese con successiva premiazione.

Dario De Luca a Morano Calabro

L'attore Dario De Luca porterà in scena domenica 11 febbraio alle ore 18.30, sul palcoscenico del Teatro Troisi di Morano Calabro, lo spettacolo "I 4 desideri di Santu Martinu".