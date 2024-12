Dopo i successi con Cristiano Malgioglio e Boomdabash nel 2023 e Tananai nel 2022, il nome noto che sarà protagonista sul palco nell’ultima notte dell’anno 2024 è quello di Fred De Palma, il 35enne artista piemontese al secolo Federico Palana, artista che da tanti viene definito il nuovo re del reggaeton italiano, capace di far ballare tutti con le sue mega hit.

La carriera di Fred Palma inizia con il freestyle, nel 2010 con il gruppo “Royal Rhymes” ma è con il reggaeton che il cantante si consacra fra gli artisti capaci di creare dei brani rivelatisi protagonisti di diverse estati italiane. I singoli in collaborazione con la cantante spagnola Ana Mena (“D’estate non vale” e “Una volta ancora”) e successivamente con l’artista brasiliana Anitta (Paloma) hanno scalato – e continuano a scalare – tutte le classifiche che il pubblico di Piazza Frasca (ex Piazza Municipio) potrà ascoltare e ballare la notte di San Silvestro.

Il compito di riscaldare l’ambiente prima di arrivare al clou della notte è stato affidato al gruppo “Voglio Tornare negli Anni ’90” col live show anni 90 più grande d’Italia, uno spettacolo musicale che farà ballare ben tre generazioni.

Il programma del Capodanno della Città di Cassano All’Ionio 2025, nel dettaglio, prevede il raduno in piazza da subito dopo la mezzanotte. Alle 00:30 il coinvolgimento di tutti con “Voglio Tornare negli Anni ‘90”. A seguire, poi, ci sarà l’esibizione di Fred de Palma.

«Stiamo parlando di un artista – ha commentato Giovanni Papasso, sindaco di Cassano Allo Ionio – che vanta milioni di ascolti. Dopo l’ennesima splendida estate sibarita con migliaia di spettatori e artisti di primo piano e dopo aver storicizzato il Capodanno cassanese, considerato da tutti come uno dei più importanti della Regione e dell’intero Sud Italia, la Città – conclude il primo cittadino Papasso - aggiunge alla sua storia un altro grande evento, chiaramente con ingresso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza e ai tanti che ci raggiungeranno, come in passato, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni vicine».